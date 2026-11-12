Pogoda w Olsztynie: 13-15 listopada

Mieszkańcy Olsztyna powinni przygotować się na dwa oblicza pogody. Weekend zacznie się pod grubą warstwą chmur, ale już w sobotę aura zmieni się diametralnie, przynosząc dużo słońca, które zostanie z nami do niedzieli. Temperatury będą stabilne, oscylując w dzień w okolicach 6 stopni Celsjusza. Nocami i o porankach będzie jednak chłodno, a termometry wskażą wartości bliskie zeru.

Piątek jeszcze pochmurny, ale bez deszczu

Początek weekendu, 13 listopada, nie przyniesie jeszcze pogodowego przełomu. Niebo nad Olsztynem będzie szczelnie zasłonięte chmurami, co sprawi, że dzień będzie szary i ponury. Dobrą wiadomością jest jednak brak opadów – mimo pochmurnej aury parasole nie będą potrzebne. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie prawie 6°C. W nocy jednak słupki rtęci spadną w okolice zera. Warto też zwrócić uwagę na wiatr, który będzie wiał z prędkością około 5 m/s, potęgując odczucie chłodu.

Słoneczna sobota z niespodzianką

Sobota, 14 listopada, okaże się kluczowym dniem weekendu, przynosząc radykalną zmianę. Chmury całkowicie ustąpią miejsca słońcu, a niebo nad Olsztynem będzie bezchmurne. To będzie również najcieplejszy moment weekendu – termometry pokażą nieco ponad 6°C. Prognozy kryją jednak małą niespodziankę: mimo słonecznej aury, mogą pojawić się symboliczne opady deszczu. Będą one jednak tak niewielkie, że prawdopodobnie pozostaną niezauważone i nie powinny wpłynąć na plany. Wiatr osłabnie, a noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą około 1°C.

Niedziela utrwali słoneczną aurę

Ostatni dzień weekendu, 15 listopada, będzie pogodową kontynuacją soboty. Mieszkańcy Olsztyna ponownie mogą liczyć na bezchmurne niebo i dużo słońca. Temperatura w ciągu dnia będzie bardzo podobna i osiągnie blisko 6 stopni. Należy jednak pamiętać, że niedzielny poranek zapowiada się na najzimniejszy w ciągu całego weekendu – termometry mogą wskazać dokładnie zero. Wiatr będzie stopniowo słabł, a jego prędkość nie przekroczy 4 m/s, co sprawi, że odczucie temperatury będzie nieco przyjemniejsze.

Jak spędzić taki weekend w Olsztynie?

Zmienna aura w Olsztynie daje różne możliwości na spędzenie wolnego czasu. Pochmurny, ale suchy piątek to dobry moment na załatwienie spraw na mieście, zakupy czy odwiedzenie miejsc kulturalnych. Z kolei słoneczna sobota i niedziela to wymarzona okazja do aktywności na świeżym powietrzu. Mimo niskich temperatur, promienie słońca z pewnością zachęcą do długich spacerów po parkach, leśnych ścieżkach czy w okolicach jezior. Symboliczny deszcz w sobotę nie powinien być żadną przeszkodą w cieszeniu się ładną pogodą.

Dane pogodowe: OpenWeather