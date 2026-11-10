Mikołaj uciekał przed grupą mężczyzn. To nie bagno zabiło 13-latka! Prawda o śmierci wyszła na jaw

Mikołaj zmarł po tragedii, do której doszło 16 maja w okolicach Jeziora Arklickiego.

Druga sekcja wykazała liczne obrażenia głowy. To one miały doprowadzić do śmierci chłopca.

W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Trzech z nich przebywa w areszcie.

Ostatnie pożegnanie 13-letniej Roksany

Uciekał przed dorosłymi. Znalazł się w bagnie

16 maja Mikołaj razem z kolegą był w okolicach Jeziora Arklickiego. Według śledczych po sprzeczce z jednym z dorosłych za chłopcami ruszyli czterej mężczyźni: trzej bracia i ich szwagier. Jeden z nastolatków ukrył się w zaroślach, Mikołaj pobiegł na podmokły teren. Tam został osaczony. Gdy odnaleźli go znajomi, jeszcze żył. Leżał po pas w bagnie, twarzą do wody.

– Tam są straszne bagna. Jak ktoś wpadnie po ciemku, praktycznie nie ma szans się wydostać – mówił „Super Expressowi” mieszkaniec Arklit. Mimo długiej reanimacji Mikołaj zmarł.

19

Druga sekcja zwłok ujawniła prawdę

Początkowo wiele wskazywało na utonięcie. Pierwsza sekcja wykazała m.in. obrzęk płuc i mózgu. Kluczowe pytania pozostały wtedy bez odpowiedzi. Ale to nie był koniec badań.

Jak ustalił „Super Express” dla dobra śledztwa dotąd nie ujawniano, że wykonano drugą sekcję zwłok. Ciało chłopca przewieziono do instytutu w Białymstoku, gdzie lekarz ponownie je zbadał. Dopiero w poniedziałek, 9 listopada, do prokuratury wpłynęła opinia biegłego.

Jej ustalenia są druzgocące. Mikołaj miał liczne, poważne obrażenia głowy, powstałe od uderzeń tępymi przedmiotami. Mogły to być pięści i buty. Według biegłego spowodowały utratę przytomności, obrzęk mózgu i ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową. W płucach dziecka była też woda. Nie wykluczono, że leżąc nieprzytomnie twarzą w błocie, mógł się nią zachłysnąć. Główną przyczyną jego śmierci były jednak obrażenia zadane podczas pobicia.

42

Czterech podejrzanych. Prokuratura analizuje nowe ustalenia

W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Jeden z nich usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią chłopca. Trzej pozostali mają odpowiadać za udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszyscy usłyszeli też zarzut nieudzielenia pomocy i usiłowania pobicia drugiego chłopca. Trzech podejrzanych pozostaje w areszcie.

Prokuratura analizuje najnowszą opinię. W najbliższych dniach zdecyduje, czy zmienić zarzuty.

Mikołaj był siódmoklasistą. Po śmierci mamy wychowywał go tata. 27 maja pochowano go w Barcianach. Dziś na jego grobie bliscy zapalają znicze i zostawiają kwiaty. A wśród nich leży piłka. Symbol dzieciństwa, które brutalnie przerwano.