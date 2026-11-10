Straszny pożar pod Braniewem. Z płonącego mieszkania wynieśli mężczyznę. Ofiara nie żyje

Informację o tragicznym zdarzeniu w województwie warmińsko-mazurskim przekazali funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Do wybuchu pożaru doszło kilkanaście minut po północy w nocy z 9 na 10 listopada.

„W chwili przyjazdu na miejsce pierwszych jednostek straży pożarnej ogień niszczył wnętrze jednego z mieszkań. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej lokatorzy pozostałych mieszkań opuścili bezpiecznie budynek. Łącznie ewakuowało się 12 osób. W trakcie prowadzonych działań gaśniczych wewnątrz palącego się mieszkania strażacy odnaleźli mężczyznę, który został wyniesiony na zewnątrz. Niestety, 77-latek poniósł śmierć w wyniku pożaru” - relacjonuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

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Pożar w Stępniu pod Braniewem. Strażacy wynieśli z ognia butle z gazem

Jak przekazali uczestnicy akcji ratunkowej, walka z żywiołem toczyła się równolegle na dachu obiektu oraz w samym płonącym lokalu. Ratownicy musieli pracować w niezwykle trudnych warunkach z uwagi na potężne zadymienie oraz bardzo wysoką temperaturę. Po kilkudziesięciu minutach strażakom udało się opanować sytuację, a następnie dokładnie sprawdzić i dogasić pogorzelisko. W trakcie prowadzonej akcji z objętego ogniem mieszkania wyniesiono także butle z gazem.

„Na miejscu pożaru pracowali strażacy z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażacy ochotnicy z OSP Braniewo, Gronowo oraz Frombork. Łącznie 7 wozów strażackich zostało skierowane na miejsce tragicznego zdarzenia. Działania strażaków wspierali dodatkowo braniewscy policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności tragicznego pożaru wyjaśni prowadzone dochodzenie” - podsumowali strażacy w mediach społecznościowych.

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