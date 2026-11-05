Pogoda dla Olsztyna na weekend 6-8 listopada

Najnowsze prognozy na najbliższy weekend w Olsztynie pokazują, że parasole nie będą potrzebne. Aura będzie jednak kapryśna, serwując zarówno sporo słońca, jak i niemal całkowite zachmurzenie. Kluczowy okaże się jeden dzień, który wyraźnie odróżni się od pozostałych. Co więcej, termometry będą wskazywać coraz niższe wartości.

Słoneczny i najcieplejszy piątek

Początek weekendu w Olsztynie zapowiada się bardzo przyjemnie. Piątek, 6 listopada, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem, z temperaturą sięgającą w najcieplejszym momencie około 9 stopni Celsjusza. Przez cały dzień na niebie nie powinno być chmur, co zapewni słoneczną pogodę. Noc będzie jeszcze bez przymrozków, z temperaturą minimalną w okolicach 1 stopnia. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s.

Pochmurna sobota z pierwszym przymrozkiem

W sobotę aura zmieni się diametralnie. Choć opadów wciąż nie należy się spodziewać, niebo nad Olsztynem niemal całkowicie zasnują chmury. Będzie też nieco chłodniej – termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie 8 stopni. W nocy z soboty na niedzielę po raz pierwszy w ten weekend temperatura spadnie poniżej zera, do około -1 stopnia Celsjusza. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością do 2 m/s.

Powrót słońca w chłodniejszej odsłonie

Niedziela, 8 listopada, przyniesie ponowny zwrot w pogodzie. Chmury ustąpią miejsca słońcu i przez cały dzień znów będzie bezchmurnie. Za tę poprawę zapłacimy jednak niższą temperaturą. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wskażą już tylko około 6 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najzimniejsza w ten weekend, z temperaturą minimalną na poziomie -1 stopnia. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w sobotę.

Jak zaplanować weekend w Olsztynie?

Brak opadów zachęca do aktywności na świeżym powietrzu przez cały weekend. Najlepsze warunki do spacerów czy wycieczek będą w piątek i niedzielę, kiedy pogoda będzie słoneczna. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, zwłaszcza w niedzielę, która będzie najchłodniejsza. Z kolei pochmurna sobota może być dobrym momentem na załatwienie spraw w mieście lub spędzenie czasu w domu, choć krótki spacer również będzie możliwy.

Dane pogodowe: OpenWeather