28-latek wysyłał pornografię 7-latkowi, potem groził śmiercią dziecku i rodzinie?! Nie trafił za kraty

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-11-10 12:01

Groźny finał internetowej znajomości 7-latka. Funkcjonariusze wkroczyli do akcji po tym, jak obcy mężczyzna wysyłał dziecku pornografię i żądał od niego własnych fotografii. Kiedy małoletni odmówił spełnienia tych poleceń, sprawca zaczął grozić śmiercią zarówno chłopcu, jak i jego bliskim.

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Autor: Aiman Dairabaeva/ Shutterstock
  • Śledczy zajęli się sprawą pod koniec sierpnia, kiedy matka siedmioletniego chłopca powiadomiła służby o podejrzanych wiadomościach.
  • Zatrzymany 28-latek pokazywał małoletniemu materiały pornograficzne i namawiał go do rejestrowania oraz przesyłania podobnych plików.
  • Sprawca otrzymał policyjny dozór oraz zakaz kontaktu z ofiarami, a za popełnione czyny może spędzić w więzieniu nawet trzy lata.
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Matka 7-latka odkryła szokujące wiadomości

Sprawa ma swój początek w końcówce sierpnia 2026 roku. To właśnie wtedy pewna kobieta z gminy Pieniężno dostrzegła niepokojące sygnały związane z jej siedmioletnim synem. Okazało się, że małoletni od jakiegoś czasu pisał za pośrednictwem internetowego komunikatora z obcym dorosłym.

Podczas internetowej korespondencji mężczyzna przekazywał siedmiolatkowi fotografie o charakterze pornograficznym oraz prezentował materiały przeznaczone wyłącznie dla dorosłych. Przerażona odkryciem w sieci matka natychmiast zgłosiła cały incydent organom ścigania.

Sprawą zajęli się mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, którzy zaczęli namierzać internetowego rozmówcę chłopca. Policyjne śledztwo szybko naprowadziło funkcjonariuszy na ślad 28-letniego mężczyzny mieszkającego w Lublinie.

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Do zatrzymania podejrzanego doszło 3 listopada na terenie Lublina. Wspólną akcję przeprowadzili kryminalni z Braniewa, funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a także agenci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie 28-latkowi dwóch zarzutów. Pierwszy z nich obejmuje nawiązanie internetowego kontaktu z dzieckiem w celu popełnienia przestępstwa na jego szkodę oraz udostępnianie mu treści o charakterze pornograficznym.

Kolejny zarzut wiąże się z kierowaniem gróźb karalnych. Śledczy ustalili, że w momencie odmowy spełnienia żądań i wysłania własnych fotografii przez chłopca, sprawca zaczął grozić utratą zdrowia oraz życia samemu siedmiolatkowi i członkom jego rodziny.

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Dzień po zatrzymaniu, 4 listopada, sąd postanowił zastosować wobec 28-latka wolnościowe środki zapobiegawcze. Podejrzany musi teraz trzy razy w tygodniu meldować się w wyznaczonej komendzie w ramach nałożonego na niego dozoru policyjnego.

Na mężczyznę nałożono także bezwzględny zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz jakiegokolwiek kontaktowania się z nimi. Dodatkowo śledczy zastosowali poręczenie majątkowe, a sam podejrzany otrzymał zakaz opuszczania terytorium kraju.

W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i nośniki danych należące do 28-latka. Zgromadzone przedmioty przejdą teraz dokładne badania biegłych, a zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia.

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