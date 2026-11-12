Weszli do domu w białych kombinezonach. W środku znaleźli okaleczone zwłoki

Ciało 64-latka znaleziono we wtorek wieczorem w domu na terenie gminy Mrągowo.

Mężczyzna miał obrażenia, a jego ciało zabezpieczono do badań sekcyjnych.

Policja zatrzymała 30-latka. Jego udział w zdarzeniu jest wyjaśniany.

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Ciało 64-latka znalezione w domu. Na miejscu pracowali technicy

O szczegółach sprawy poinformował asp. Andrzej Jurkun z Komendy Powiatowej Policji w Olsztynie. We wtorek wieczorem w jednym z domów na terenie gminy Mrągowo odnaleziono ciało 64-letniego mężczyzny. Na jego ciele widoczne były obrażenia.

Na miejscu przeprowadzono czynności z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technika kryminalistyki. Decyzją prokuratora ciało zabezpieczono do przeprowadzenia sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci.

Policja zatrzymała 30-latka. Śledczy wyjaśniają okoliczności

W trakcie czynności prowadzonych w tej sprawie policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę. Jak zaznacza policja, jego udział w zdarzeniu jest obecnie przedmiotem postępowania.

W chwili zatrzymania 30-latek był trzeźwy. Pobrano mu jednak krew do badań pod kątem obecności środków odurzających.

Wszystkie okoliczności śmierci 64-latka wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.