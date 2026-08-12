To miał być przyjemny wakacyjny rejs. 16-letni Kuba zginął na oczach ojca. Wstrząsające szczegóły

Tragedia na jeziorze Jagodne. 16‑latek nie miał szans

Do dramatu doszło 9 sierpnia na jeziorze Jagodne, w rejonie miejscowości Prażmowo. To miało być przyjemne popołudnie spędzone na wodzie przez ojca z synem, którzy przyjechali na Mazury z Ostrołęki. Kuba pływał skuterem wodnym, a jego ojciec poruszał się drugim skuterem tuż obok. Nastolatek wykonywał manewry w pobliżu motorówki, gdy nagle stracił panowanie nad maszyną i uderzył w jej dziobową część.

W wyniku zderzenia wpadł do wody i – jak ustalono – został wciągnięty pod łódź.

- Kierujący skuterem wodnym Jakub S. wskutek zderzenia z łodzią motorową wpadł do wody, dostał się pod śrubę napędową łodzi, a w rezultacie tego doznał obrażeń ciała skutkujących jego zgonem na miejscu zdarzenia - przekazał prok. Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon chłopca.

Śledztwo wszczęte. Prokuratura bada każdy szczegół

Prokurator Rejonowy w Giżycku wszczął śledztwo w sprawie wypadku w ruchu wodnym z art. 177 § 2 kodeksu karnego.

Śledczy potwierdzają, że zarówno sternik motorówki, jak i ojciec Kuby byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia.

- Ustalono bezpośrednich świadków zdarzenia, czynności z ich udziałem zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie – poinformował prok. Brodowski.

Prokuratura przedstawia pierwsze ustalenia

Według dotychczasowych ustaleń, Kuba przepłynął w pobliżu motorówki, a następnie wykonywał manewry w jej otoczeniu.

- Podczas jednego z manewrów utracił panowanie nad skuterem i uderzył w dziobową część łodzi – przekazał rzecznik prokuratury.

To właśnie wtedy doszło do tragicznego wciągnięcia chłopca pod jednostkę. Skuter i motorówka zostały zabezpieczone do szczegółowych oględzin przez biegłego.

Ciało Kuby trafiło do sekcji zwłok

Prokuratura poinformowała, że ciało 16‑latka zostało przekazane do sekcji zwłok, która ma potwierdzić charakter obrażeń i pomóc w odtworzeniu pełnego przebiegu wypadku.

Śledztwo jest w toku, a śledczy zapowiadają kolejne czynności, w tym przesłuchania świadków oraz analizę zabezpieczonego sprzętu.

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