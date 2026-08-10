Rozpędzona motorówka wbiła się w skuter wodny. Nie żyje 16-latek

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-10 9:42

Niedzielne popołudnie zakończyło się tragedią. 16‑letni chłopak, który pływał skuterem wodny na jeziorze Jagodne, zginął po zderzeniu z motorówką. Służby pracują na miejscu i ustalają, jak doszło do tego dramatycznego wypadku.

Dramat na jeziorze

Do wypadku doszło w niedzielę, 9 sierpnia po południu, na wysokości miejscowości Kozin. Zderzyły się dwie jednostki – skuter wodny i motorówka. Na miejscu działają policjanci, strażacy oraz ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Płynący skuterem 16‑letni chłopak, niestety nie przeżył - przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową dyżurny MOPR w Giżycku, Piotr Karczewski: .

Ojciec i syn pływali osobno. Motorówka wjechała w skuter nastolatka

Ze wstępnych ustaleń wynika, że ojciec i syn pływali po jeziorze na dwóch oddzielnych skuterach wodnych. W pewnym momencie motorówka uderzyła w jeden z nich – ten, na którym znajdował się 16‑latek.

Na pokładzie motorówki było małżeństwo z Warszawy, oboje trzeźwi, a sternik miał wymagane uprawnienia.

- Według wstępnych ustaleń, ojciec z synem pływali oddzielnie na dwóch skuterach wodnych. Doszło do zderzenia motorówki z jednym z tych skuterów - informuje Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. - Na pokładzie motorówki było małżeństwo z Warszawy, obydwoje trzeźwi, sternik posiada odpowiednie uprawnienia.

Policjantka dodała również, że nastolatek i jego ojciec posiadali wymagane uprawnienia do pływania skuterami wodnymi, a ojciec był trzeźwy. Rodzina przyjechała na Mazury z Ostrołęki.

Polecany artykuł:

Spacerowała z psem i huknęła w nią Toyota. Za kierownicą... sześciolatek!

Śledczy ustalają przebieg tragedii

Policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Giżycku prowadzi czynności, które mają wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku. Na razie nie wiadomo, co dokładnie wydarzyło się na wodzie i dlaczego doszło do zderzenia.

Czerwona łódź ratunkowa na jeziorze. Na miniaturze rozbity skuter wodny. O tragedii w Kozinie przeczytasz w SE.
Galeria zdjęć 4
Quiz. Polskie jeziora – jak dobrze je znasz?
Pytanie 1 z 10
Jakie jest największe jezioro w Polsce pod względem powierzchni?
Woda w tym jeziorze jest krwistoczerwona. Wygląda nierealnie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA GIŻYCKO
MOTORÓWKA
SKUTER WODNY
WYPADEK
JEZIORO
MAZURY