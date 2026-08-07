57-latek z gminy Węgorzewo chciał kupić opał przez internet. Zamiast taniego pelletu stracił 11 tysięcy złotych

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-07 19:20

Mieszkaniec okolic Węgorzewa znalazł w sieci niezwykle atrakcyjną ofertę zakupu opału. Sklep kusił darmową dostawą i pochlebnymi opiniami, dlatego 57-latek bez obaw przelał na podane konto blisko 11 tysięcy złotych. Pellet nigdy nie dojechał, a kontakt ze sprzedającym nagle się urwał.

Dłoń osoby trzymającej garść jasnego pelletu na tle rozsypanego opału. O oszustwach w sieci przeczytasz na SE.
Autor: Kalbar

Oszustwo na pellet w gminie Węgorzewo. Mężczyzna stracił 11 tysięcy złotych

Do komendy w Węgorzewie zgłosił się w czwartek, 6 sierpnia, 57-letni mężczyzna, który padł ofiarą przestępców podczas internetowych zakupów. Opowiedział funkcjonariuszom o transakcji, która miała zagwarantować mu tani opał na zimę. Oferta znaleziona w sieci prezentowała się niezwykle solidnie, a sklep zachęcał rzekomo darmową wysyłką oraz doskonałymi ocenami wystawionymi przez internautów. Zachęcony tymi informacjami mieszkaniec gminy przelał z góry niemal 11 tysięcy złotych za obiecany towar, jednak pellet nigdy do niego nie dotarł. Oszust całkowicie zignorował próby kontaktu, a po czasie w sieci zaczęły mnożyć się wpisy innych poszkodowanych osób, w związku z czym sprawą zajmują się teraz lokalni śledczy.

Sonda
Czy boisz się oszustw internetowych?

Sklep z opałem kusił darmową dostawą. Oszuści w internecie budują wiarygodność fałszywymi opiniami

Cała historia rozpoczęła się w połowie lipca, kiedy poszkodowany wypatrzył w sieci bardzo korzystną ofertę zakupu opału. Przed złożeniem zamówienia sprawdził wiarygodność sprzedającego, a widoczne wówczas komentarze zapewniały o jego uczciwości. Perspektywa uniknięcia kosztów transportu sprawiła, że 57-latek zdecydował się nabyć znacznie większą partię pelletu.

Termin dostawy upłynął, a towar nie pojawił się na podwórku. Kupujący wielokrotnie próbował dzwonić i pisać wiadomości elektroniczne do sprzedawcy, ale niestety nie doczekał się żadnego odzewu.

Zaniepokojony brakiem odpowiedzi mężczyzna postanowił ponownie prześwietlić profil internetowego sprzedawcy. Sytuacja prezentowała się już zupełnie inaczej, bo w międzyczasie w sieci zaroiło się od negatywnych komentarzy ludzi, którzy też zostali oszukani. Inni klienci pisali, że  po opłaceniu zamówienia towar nigdy nie trafiał w ich ręce. Wtedy 57-latek poszedł na policję.

Quiz o romansach w "Ranczu". Czy oni ze sobą romansowali?
Pytanie 1 z 11
Z kim na początku romansuje Kusy?
Oszust bez legitymacji
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSZUŚCI