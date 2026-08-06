Pogoda w Olsztynie: 7-9 sierpnia

Weekend w Olsztynie rozpocznie się pochmurną, ale stabilną pogodą, jednak z każdym kolejnym dniem aura będzie coraz bardziej sprzyjająca. Największa zmiana czeka mieszkańców w niedzielę, kiedy na niebie pojawi się słońce, a termometry wskażą najwyższe wartości. Przez cały weekend nie trzeba będzie zabierać ze sobą parasola.

Pochmurny i wietrzny piątek

Piątek, 7 sierpnia, w Olsztynie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Choć słońca będzie niewiele, temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie przyjemne 22 stopnie Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie jednak chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 13°C. Warto zwrócić uwagę na wiatr, który tego dnia będzie najsilniejszy w ciągu całego weekendu – jego średnia prędkość wyniesie blisko 4 m/s.

Sobota będzie najchłodniejszym dniem

W sobotę, 8 sierpnia, pogoda przyniesie zauważalne ochłodzenie. Będzie to najzimniejszy dzień weekendu, z maksymalną temperaturą sięgającą zaledwie 20°C. Nocą termometry mogą spaść do około 10 stopni, co zapowiada chłodny poranek. Mimo niższej temperatury, na niebie pojawią się przejaśnienia – zachmurzenie z dużego zmieni się na umiarkowane. Wiatr osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s.

Słoneczny finał weekendu w Olsztynie

Niedziela, 9 sierpnia, przyniesie całkowitą odmianę aury i będzie zdecydowanie najładniejszym dniem weekendu. Prognozy zapowiadają bezchmurne niebo i dużo słońca. Temperatura wyraźnie wzrośnie, osiągając w ciągu dnia nawet 24 stopnie Celsjusza, co sprawi, że będzie to najcieplejszy moment weekendu. Wiatr stanie się bardzo łagodny, wiejąc z prędkością około 2 m/s. Noc również będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie 11°C.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Olsztynie pozwoli zaplanować weekend na różne sposoby. Chłodniejszy i bardziej pochmurny piątek oraz sobota to dobry czas na aktywny wypoczynek, który nie wymaga pełnego słońca – na przykład dłuższy spacer po lesie czy wycieczkę rowerową. Z kolei słoneczna i ciepła niedziela będzie idealną okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, relaksu w parku czy nad wodą, by w pełni wykorzystać letnią pogodę.

Dane pogodowe: OpenWeather