Grad wielkości pięści uderzył na Warmii i Mazurach! Jedna osoba trafiła do szpitala

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-08-06 20:46

Silne burze, którym towarzyszyło intensywne gradobicie, spowodowały poważne szkody w województwie warmińsko-mazurskim. Najbardziej ucierpiały miejscowości Lubomino i Wapnik, gdzie uszkodzone zostały dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. W całym regionie strażacy odebrali już ponad 250 zgłoszeń związanych ze skutkami gwałtownej pogody. W wyniku jednego z incydentów ranna została także jedna osoba.

Grad wielkości pięści zniszczył dachy. Strażacy ruszyli do setek interwencji

Oficer prasowy PSP w Lidzbarku Warmińskim st. kpt. Damian Stankiewicz przekazał, że według wstępnych szacunków grad uszkodził od 10 do 15 budynków w Lubominie oraz pobliskim Wapniku.

– Jestem na miejscu zdarzenia. Przejeżdżając drogą wojewódzką, widziałem, że niemal każdy dach, który ma pokrycie dachówką lub eternitem, jest uszkodzony. Z rozmów z mieszkańcami wynika, że doszło też do uszkodzenia kilku samochodów, w tym do wybicia szyb w autach. Podobno grad miał nawet wielkość pięści – relacjonował.

Na miejscu pracują strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z okolicznych jednostek OSP. Ich działania polegają przede wszystkim na wymianie uszkodzonych dachówek oraz zabezpieczaniu dachów plandekami z wykorzystaniem drabin i podnośników.

– Front atmosferyczny, który przeszedł przez nasz powiat, spowodował też zdarzenia związane z wiatrołomami, m.in. na drodze krajowej nr 51. Przestało padać, więc możemy realizować nasze działania ratownicze – dodał Stankiewicz.

Ponad 250 interwencji strażaków. Największe szkody w dwóch miejscowościach

Przed godz. 19 rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski poinformował, że bilans zniszczeń obejmuje już 19 budynków mieszkalnych oraz 10 gospodarczych uszkodzonych przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

– Największe szkody odnotowano w miejscowości Lubomino, gdzie uszkodzonych zostało 9 dachów, oraz w miejscowości Mawry, gdzie uszkodzonych zostało 9 dachów – dodał.

Jak przekazała straż pożarna, przechodzący przez region front atmosferyczny spowodował gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń. Najwięcej interwencji prowadzonych jest w powiatach braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i ostródzkim. Do tej pory strażacy PSP i OSP wyjeżdżali do zdarzeń 253 razy.

– Najwięcej działań dotyczy usuwania skutków silnego wiatru. Dotychczas odnotowano 180 interwencji związanych z usuwaniem powalonych drzew i wiatrołomów, 70 zdarzeń dotyczących drzew blokujących drogi, lokalne podtopienia posesji i przypadki drzew, które uszkodziły budynki – wskazał.

Drzewo spadło na samochód. Jedna osoba trafiła do szpitala

Dotychczas potwierdzono jedną osobę poszkodowaną w związku z gwałtowną pogodą. Do zdarzenia doszło w Polanach koło Korsz, gdzie na samochód przewróciło się drzewo.

Jak poinformowała asp. szt. Monika Danielak z kętrzyńskiej policji, małżeństwo zatrzymało samochód na bocznej drodze, chcąc przeczekać ulewę.

– Wskutek przewrócenia się drzewa na samochód 57-letni kierowca doznał obrażeń głowy i został przewieziony do szpitala, jego pasażerce nic się nie stało – powiedziała.

W czwartek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu od 35 do 45 mm, lokalne opady gradu oraz porywy wiatru osiągające nawet 100 km/h.

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