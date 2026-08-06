Nie chcą pielgrzymów w Gietrzwałdzie? Mieszkańcy zabrali głos

Władze gminy zaprzeczają istnieniu konfliktu.

Parkingi dla pielgrzymów mają pozostać bezpłatne.

Dyskusję wywołały plany zagospodarowania terenu.

W 2027 r. minie 150 lat od objawień maryjnych.

Według wcześniejszych doniesień podczas sesji Rady Gminy miało dojść do ostrej dyskusji. Przyjezdni mieli narzekać na utrudnienia, a mieszkańcy – na zajmowane parkingi. Rozmówcy Fakt.pl przedstawiają jednak inną wersję. Istnieniu konfliktu zaprzecza również wójt Jan Kasprowicz. – Nic nie wiem o żadnym konflikcie i go nie widzę – zapewnił. Samorządowiec podkreślił, że gmina cieszy się z przyjazdu pielgrzymów i nie planuje wprowadzania płatnych parkingów. Opłaty dotyczą jedynie osób prowadzących handel.

Były wójt Wojciech Samulowski w rozmowie z Fakt.pl wskazuje, że problemem nie są pielgrzymi, lecz planowany rozwój przemysłu. Jak wyjaśnił, od strony Olsztyna, Ostródy i Sząbruka wyznaczono około 200 hektarów pod magazyny, składy oraz hale. – Nie można otaczać takiego miejsca halami. Jeśli chcemy, by ludzie przyjeżdżali na dłużej, trzeba im zapewnić odpowiednią ofertę turystyczną, jak np. w Lourdes – powiedział Samulowski.

Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej znajduje się na Warmii. To jeden z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w kraju oraz jedyne miejsce w Polsce, gdzie objawienia maryjne zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki.

Od 27 czerwca do 16 września 1877 r. Matka Boża miała ukazywać się 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Dekret uznający objawienia wydał w 1977 r. biskup warmiński Józef Drzazga. W 2027 r. Gietrzwałd będzie obchodził ich 150. rocznicę.

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