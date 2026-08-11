Pijany kierowca roztrzaskał samochód w Niemczech. Ranni Polacy, uszkodzone drzewa, auto do kasacji

Auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewa

Do wypadku doszło 8 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:20 na Kroger Straße w Lohne (Dolna Saksonia). 39‑letni kierowca ze Steinfeld jechał w kierunku Kroge. W samochodzie znajdowali się także 21‑letni i 43‑letni Polak.

Według ustaleń policji pojazd samoczynnie zjechał na prawo, po czym otarł się o dwa drzewa, powodując ogromne zniszczenia. Wszystkie trzy osoby zostały ciężko ranne i trafiły do okolicznych szpitali. Auto uległo całkowitemu zniszczeniu i musiało zostać odholowane.

1,76 promila. Kierowca był kompletnie pijany

Podczas oględzin miejsca zdarzenia policjanci szybko ustalili, że kierowca był pijany. Test alkomatem wykazał u mężczyzny 1,76 promila alkoholu. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali jego prawo jazdy, a w szpitalu pobrano mu krew do dalszych badań.

Zniszczone drzewa, wszczęte postępowania karne

W wyniku wypadku uszkodzone zostały również dwa drzewa rosnące przy drodze. Policja wszczęła wobec 39‑latka kilka postępowań karnych, m.in. za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie wypadku.

Niemieckie media: „Dramatyczny początek dnia dla policji”

Portal Cloppenburger Express opisuje 8 sierpnia jako „dramatyczny dzień pełen niebezpiecznych zdarzeń drogowych”, a wypadek w Lohne jako pierwszy z serii poważnych incydentów.

Niemieckie media podkreślają, że był to jeden z kilku poważnych incydentów drogowych tego dnia w regionie Vechta, a policja miała pełne ręce roboty.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie