Pijany kierowca roztrzaskał samochód w Niemczech. Ranni Polacy, uszkodzone drzewa, auto do kasacji

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Auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewa
Do wypadku doszło 8 sierpnia 2026 roku o godzinie 14:20 na Kroger Straße w Lohne (Dolna Saksonia). 39‑letni kierowca ze Steinfeld jechał w kierunku Kroge. W samochodzie znajdowali się także 21‑letni i 43‑letni Polak.
Według ustaleń policji pojazd samoczynnie zjechał na prawo, po czym otarł się o dwa drzewa, powodując ogromne zniszczenia. Wszystkie trzy osoby zostały ciężko ranne i trafiły do okolicznych szpitali. Auto uległo całkowitemu zniszczeniu i musiało zostać odholowane.
1,76 promila. Kierowca był kompletnie pijany
Podczas oględzin miejsca zdarzenia policjanci szybko ustalili, że kierowca był pijany. Test alkomatem wykazał u mężczyzny 1,76 promila alkoholu. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali jego prawo jazdy, a w szpitalu pobrano mu krew do dalszych badań.
Zniszczone drzewa, wszczęte postępowania karne
W wyniku wypadku uszkodzone zostały również dwa drzewa rosnące przy drodze. Policja wszczęła wobec 39‑latka kilka postępowań karnych, m.in. za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie wypadku.
Niemieckie media: „Dramatyczny początek dnia dla policji”
Portal Cloppenburger Express opisuje 8 sierpnia jako „dramatyczny dzień pełen niebezpiecznych zdarzeń drogowych”, a wypadek w Lohne jako pierwszy z serii poważnych incydentów.
Niemieckie media podkreślają, że był to jeden z kilku poważnych incydentów drogowych tego dnia w regionie Vechta, a policja miała pełne ręce roboty.