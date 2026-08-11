J.Lo w Polsce za trzy lata mogłaby być emerytką. W tym bikini wygląda jak 20-latka

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-08-11 13:32

Nie do wiary, że polski system emerytalny już za trzy lata mógłby objąć Jennifer Lopez. W lipcu gwiazda skończyła 57 lat, ale nikt by w to nie uwierzył, patrząc na najnowsze zdjęcia, jakimi podzieliła się z fanami. To białe bikini robi robotę! Sami zobaczcie!

  • Jennifer Lopez wciąż zachwyca nieskazitelną figurą, prezentując się w oszałamiającym bikini w stylu dawnego Hollywood.
  • Jej najnowsze zdjęcia wywołały falę zachwytu wśród fanów i gwiazd, a Lopez nieustannie udowadnia, że wiek to tylko liczba.
  • Odkryj, jak gwiazda łączy spektakularną formę z życiem prywatnym, żegnając swoje dorosłe bliźniaki, które właśnie wyruszają na studia!

Jennifer Lopez jak hollywoodzka diwa!

Tańczy, śpiewa, gra w komediach romantycznych - i tak już od dekad. Jennifer Lopez w lipcu świętowała 57. urodziny! Trudno w to uwierzyć, jeśli patrzy się na to, jak wysportowane ma ciało! Aktorka spędza godziny na siłowni, a dzień bez treningu, to dla niej zmarnowany dzień. Niedawno postanowiła podzielić się z fanami swoimi najnowszymi zdjęciami. Pozuje do nich w garderobie, na tle wieszaka z ubraniami.

Gwiazda ma na sobie białe bikini w stylu dawnego Hollywood, które podkreśla jej nieskazitelną figurę! Do tego dobrała pantofle w grochy, białą niewielką torebkę oraz chustkę, którą przewiązała swoje kasztanowe włosy. Fani oszaleli! Pod zdjęciami zaroiło się od komentarzy, również tych od koleżanek po fachu. Lopez zachwyciła między innymi Jessikę Albę, z którą od lat jest w głębokiej przyjaźni. 

Gwiazda żegna dzieci. Zaraz wyjeżdżają na studia

Gwiazda, o której w ostatnich latach było głośno przede wszystkim ze względu na jej powrót do Bena Afflecka, potem ślub, jaki z nim wzięła i wreszcie głośny rozwód, właśnie wyprawia swoje dzieci z domu. Aktorka ma dwójkę potomków ze związku z muzykiem, Markiem Anthonym. Bliźniaki właśnie osiągnęły pełnoletność, a dumna mama niedawno chwaliła się, że zabiera je na wakacje, zanim wyfruną z domu na studia.

Jennifer Lopez. Na miniaturze obok wokalistka w białym bikini. O formie 57-letniej gwiazdy przeczytasz na SE.
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