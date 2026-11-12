Izraelski atak na szpital w Strefie Gazy. Nie żyje pięć osób, w tym chirurg

Atak Izraela na szpital Nasera w Chan Junus. Zginął chirurg, są ranni

Do ataku na szpital Nasera w mieście Chan Junus doszło w czwartek, 12 listopada. Według miejscowej obrony cywilnej w wyniku uderzenia zginęło co najmniej pięć osób, a kolejnych 20 zostało poszkodowanych.

Rzecznik obrony cywilnej Mahmud Basal przekazał Reutersowi, że pocisk uderzył w część szpitala, w której znajduje się oddział chirurgiczny. Atak spowodował duże zniszczenia. Jedną z zabitych osób był pracujący w placówce chirurg.

Szpital Nasera już wcześniej ucierpiał w izraelskich nalotach. W sierpniu 2025 roku w dwóch uderzeniach zginęło tam co najmniej 20 osób, w tym pięciu dziennikarzy.

The Israeli strike on Gaza’s Nasser Medical Complex, which killed at least six Palestinians and injured 52 others, struck the surgery department and the intensive care unit, our colleagues on the ground report. 🔴 LIVE updates: https://t.co/pEB02DzXOO https://t.co/UXv4nbZwBU— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 12, 2026

Wojna w Strefie Gazy trwa mimo rozejmu. Tragiczny bilans ofiar Izraela i Hamasu

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia od wybuchu wojny w październiku 2023 roku do września 2026 roku w Strefie Gazy zginęło ponad 1700 pracowników służby zdrowia. WHO zarejestrowała również co najmniej 920 ataków na placówki medyczne i ich personel.

W ostatnim czasie Izrael ponownie zwiększył liczbę ataków na Strefę Gazy. Izraelskie władze twierdzą, że Hamas próbuje odbudować swoje oddziały i zgromadzić nową broń. Hamas zapewnia z kolei, że przestrzega zawartego w październiku 2025 roku rozejmu, i oskarża Izrael o jego naruszanie.

Według palestyńskich władz medycznych od zawarcia rozejmu w izraelskich atakach zginęło co najmniej 1600 Palestyńczyków. Izrael poinformował natomiast o śmierci czterech swoich żołnierzy.

Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Zginęło wtedy około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych.

Według władz medycznych Strefy Gazy od początku konfliktu życie straciło ponad 74,5 tysiąca Palestyńczyków. Wśród zabitych jest wiele kobiet, dzieci i osób starszych. Większość zabudowy Strefy Gazy została zniszczona lub uszkodzona.

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