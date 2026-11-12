Izraelski atak na szpital w Strefie Gazy. Nie żyje pięć osób, w tym chirurg

Spis treści
Atak Izraela na szpital Nasera w Chan Junus. Zginął chirurg, są ranni
Do ataku na szpital Nasera w mieście Chan Junus doszło w czwartek, 12 listopada. Według miejscowej obrony cywilnej w wyniku uderzenia zginęło co najmniej pięć osób, a kolejnych 20 zostało poszkodowanych.
Rzecznik obrony cywilnej Mahmud Basal przekazał Reutersowi, że pocisk uderzył w część szpitala, w której znajduje się oddział chirurgiczny. Atak spowodował duże zniszczenia. Jedną z zabitych osób był pracujący w placówce chirurg.
Szpital Nasera już wcześniej ucierpiał w izraelskich nalotach. W sierpniu 2025 roku w dwóch uderzeniach zginęło tam co najmniej 20 osób, w tym pięciu dziennikarzy.
Wojna w Strefie Gazy trwa mimo rozejmu. Tragiczny bilans ofiar Izraela i Hamasu
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia od wybuchu wojny w październiku 2023 roku do września 2026 roku w Strefie Gazy zginęło ponad 1700 pracowników służby zdrowia. WHO zarejestrowała również co najmniej 920 ataków na placówki medyczne i ich personel.
W ostatnim czasie Izrael ponownie zwiększył liczbę ataków na Strefę Gazy. Izraelskie władze twierdzą, że Hamas próbuje odbudować swoje oddziały i zgromadzić nową broń. Hamas zapewnia z kolei, że przestrzega zawartego w październiku 2025 roku rozejmu, i oskarża Izrael o jego naruszanie.
Według palestyńskich władz medycznych od zawarcia rozejmu w izraelskich atakach zginęło co najmniej 1600 Palestyńczyków. Izrael poinformował natomiast o śmierci czterech swoich żołnierzy.
Wojna w Strefie Gazy rozpoczęła się po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Zginęło wtedy około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych.
Według władz medycznych Strefy Gazy od początku konfliktu życie straciło ponad 74,5 tysiąca Palestyńczyków. Wśród zabitych jest wiele kobiet, dzieci i osób starszych. Większość zabudowy Strefy Gazy została zniszczona lub uszkodzona.