Szokująca śmierć znanego aktora! Bawił ludzi do łez, nie zdołali go uratować!

Świat show-biznesu opłakuje Anthony'ego Clarka, znanego aktora i komika, gwiazdę popularnego serialu "Tak, kochanie", który zmarł w wieku 62 lat.

Przyjaciel i kolega z planu, Mike O'Malley, wzruszająco pożegnał Clarka, podkreślając jego niezwykłe poczucie humoru i talent, a także ujawniono przyczynę śmierci.

Poznaj wzruszające szczegóły odejścia aktora oraz dowiedz się, co dokładnie przyczyniło się do jego przedwczesnego zakończenia życia.

Znany aktor nie żyje. "Był wyjątkowy"

Anthony Clark, aktor i komik znany przede wszystkim z roli w sześciu sezonach serialu popularnego również w Polsce serialu "Tak, kochanie", zmarł kilka dni temu w wieku 62 lat. O śmierci gwiazdora poinformował jego przyjaciel i partner z planu, Mike O'Malley. "Anthony Clark zmarł. Był przezabawnym facetem. Kiedy zaczynałem randkować z moją żoną Lisą w połowie lat dziewięćdziesiątych, Anthony był już sławny w Bostonie, regularnie wyprzedając bilety na występy komediowe. Kiedy zobaczyliśmy go po raz pierwszy w The Comedy Connection, śmialiśmy się bez końca. Był wyjątkowy – jeden z tych komików, którzy śmieją się razem z tobą z absurdalności swoich opowieści i obserwacji. Byłem fanem, zanim zostałem przyjacielem. Rozmawialiśmy przez telefon trzy tygodnie temu (...). Spoczywaj w pokoju, Tony” - pożegnał go.

Znana jest przyczyna śmierci

Jak przekazał serwis "Deadline", przyczyną śmierci aktora były powikłania związane z przebytym niedawno zapaleniem płuc. Niestety, lekarzom nie udało się uratować Clarka. Aktor w komedii "Tak, kochanie" grał przez sześć sezonów od 2000 roku. W międzyczasie zagrał w kilku filmach. Karierę aktorską zakończył kilka lat temu. Skupił się wówczas na handlowaniu nieruchomościami.

Anthony Clark died yesterday. He was a hilarious guy. When my wife Lisa and I were dating back in the mid-nineties, Anthony was already famous in Boston, regularly selling out comedy shows. The first time we saw him at The Comedy Connection we laughed and laughed and laughed. He was so unique—one of those comics who is laughing along with you at the absurdity of his stories and observations. I was a fan before I was a friend. We spoke on the phone three weeks ago. He had us laughing loudly once again. Attached are some snapshots from our last episode of “Yes Dear” which ended twenty years ago after 122 episodes. Rest in peace. Tony.— Mike O'Malley (@TheMikeOMalley) November 11, 2026