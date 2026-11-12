Szokująca śmierć znanego aktora! Bawił ludzi do łez, nie zdołali go uratować!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-11-12 10:19

Smutne informacje napłynęły zza oceanu. W wieku zaledwie 62 lat zmarł niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych komik i aktor, Anthony Clark. Polscy widzowie mogą go znać z serialu "Tak, kochanie". Szokująca jest przyczyna jego śmierci. Żegnają go fani i koledzy po fachu.

Uśmiechnięty aktor Anthony Clark w koszuli w kratę. O śmierci gwiazdy serialu Tak, kochanie przeczytasz w serwisie Architektura.
Autor: EPA/ PAP
  • Świat show-biznesu opłakuje Anthony'ego Clarka, znanego aktora i komika, gwiazdę popularnego serialu "Tak, kochanie", który zmarł w wieku 62 lat.
  • Przyjaciel i kolega z planu, Mike O'Malley, wzruszająco pożegnał Clarka, podkreślając jego niezwykłe poczucie humoru i talent, a także ujawniono przyczynę śmierci.
  • Poznaj wzruszające szczegóły odejścia aktora oraz dowiedz się, co dokładnie przyczyniło się do jego przedwczesnego zakończenia życia.

Znany aktor nie żyje. "Był wyjątkowy"

Anthony Clark, aktor i komik znany przede wszystkim z roli w sześciu sezonach serialu popularnego również w Polsce serialu "Tak, kochanie", zmarł kilka dni temu w wieku 62 lat. O śmierci gwiazdora poinformował jego przyjaciel i partner z planu, Mike O'Malley. "Anthony Clark zmarł. Był przezabawnym facetem. Kiedy zaczynałem randkować z moją żoną Lisą w połowie lat dziewięćdziesiątych, Anthony był już sławny w Bostonie, regularnie wyprzedając bilety na występy komediowe. Kiedy zobaczyliśmy go po raz pierwszy w The Comedy Connection, śmialiśmy się bez końca. Był wyjątkowy – jeden z tych komików, którzy śmieją się razem z tobą z absurdalności swoich opowieści i obserwacji. Byłem fanem, zanim zostałem przyjacielem. Rozmawialiśmy przez telefon trzy tygodnie temu (...). Spoczywaj w pokoju, Tony” - pożegnał go.

Znana jest przyczyna śmierci

Jak przekazał serwis "Deadline", przyczyną śmierci aktora były powikłania związane z przebytym niedawno zapaleniem płuc. Niestety, lekarzom nie udało się uratować Clarka. Aktor w komedii "Tak, kochanie" grał przez sześć sezonów od 2000 roku. W międzyczasie zagrał w kilku filmach. Karierę aktorską zakończył kilka lat temu. Skupił się wówczas na handlowaniu nieruchomościami.

Zapalenie płuc
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