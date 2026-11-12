"Zrobię to, co w Krakowie". Awanturnik doigrał się za grożenie urzędnikom

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-11-12 15:58

Groził pracownikom elbląskiego magistratu, powoływał się na krwawy zamach w Krakowie i zapowiadał, że zrobi to samo w swoim mieście. 68-latek, który wszczął awanturę w sekretariacie urzędu, został zatrzymany i usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Nie trafił jednak do aresztu.

Policjanci oniemieli na widok tego, co trzymali 13-latkowie! Miało zawisnąć nad łóżkiem jednego z nich.
Autor: Shutterstock Policjanci z Pajęczna zatrzymali dwóch 13-latków, którzy... ukradli znak drogowy. Jeden z chłopaków wymyślił sobie, że powiesi go nad łóżkiem, zdj. ilustracyjne
  • 68-letni mieszkaniec Elbląga awanturował się w urzędzie miasta i groził pracownikom, mówiąc: „Zrobię to, co w Krakowie”.
  • Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Grozi mu odpowiedzialność karna, a prokurator objął go dozorem policji.
  • Po incydencie elbląski magistrat zapowiedział wprowadzenie kontroli dostępu do urzędu i szkół.
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Groził, że powtórzy zamach z Krakowa

Do awantury doszło we wtorek w sekretariacie Urzędu Miasta w Elblągu. 68-latek zachowywał się wulgarnie i kierował groźby pod adresem pracowników. Miał również pochwalać działania sprawcy zamachu w Krakowie i zapowiadać, że w Elblągu zrobi to samo.

Policjanci zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do policyjnej celi. Teraz 68-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Jak przekazała PAP prokurator Ewa Ziębka z Prokuratury Okręgowej w Elblągu, podejrzany był już wcześniej karany.

Tragedia w Krakowie
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Dozór policji i zakaz kontaktu z urzędnikami

Mężczyzna nie został tymczasowo aresztowany. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. 68-latek musi dwa razy w tygodniu meldować się na komisariacie. Ma też zakaz zbliżania się do pracowników sekretariatu urzędu i kontaktowania się z nimi. Nie może również opuszczać kraju.

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Po groźbach zmiany w urzędzie i szkołach

Incydent wywołał reakcję władz Elbląga. Magistrat zapowiedział działania, które mają poprawić bezpieczeństwo w budynku. Rozważane jest między innymi wprowadzenie kart dostępu oraz ograniczenie możliwości swobodnego poruszania się osób postronnych po części urzędu.

– Celem planowanych zmian jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w urzędzie, tj. interesantów, pracowników oraz przedstawicieli władz miasta, a także ograniczenie dostępu osób nieuprawnionych do obszarów chronionych oraz zapewnienie lepszej ochrony mienia i informacji – przekazali urzędnicy.

Jak wyjaśniła PAP rzeczniczka magistratu Joanna Urbaniak, trwają prace nad wyborem odpowiedniego rozwiązania. Podobne zabezpieczenia funkcjonują już w elbląskich szkołach. Miasto planuje jednak wdrożyć tam dodatkowy system kontroli dostępu. Obejmie on ponad 7,4 tys. uczniów i ponad tysiąc pracowników. Rodzice oraz goście będą wpuszczani po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem placówki i weryfikacji.

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