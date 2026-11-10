Tomasz Organek był w Krakowie podczas ataku, szybko spotkał się z hejtem. Mocne słowa artysty o kłamstwach

W sobotnim ataku w Krakowie zginęło sześć osób, kilkanaście zostało rannych, a sam zamachowiec - Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego, zmarł potem w szpitalu. Wstrząsające relacje z serca Małopolski obiegły cały świat. Wśród tłumów, które spędzały sobotnie popołudnie na Rynku Głównym, był Tomasz Organek. Ceniony artysta zabrał teraz głos w sprawie hejtu po jego relacji z miejsca ataku, a także wypowiedział się o medialnych kłamstwach na temat wydarzeń.

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Tomasz Organek był na Rynku Głównym w chwili zamachu. Schronił się w restauracji

Kiedy rozległy się strzały, mieszkańcy i turyści obecni na krakowskim rynku szukali schronienia w pobliskich bramach, sklepach czy restauracjach. Do jednego z lokali wbiegł Tomasz Organek, który miał nieszczęście znajdować się w nieodpowiednim miejscu i czasie. Kilka minut później artysta poinformował o tym w mediach społecznościowych, co spotkało się z internetowym hejtem.

Artysta zmierzył się z hejtem. "Nie mogę pogodzić się z tym, że..."

Kiedy emocje po zamachu zaczęły powoli opadać, muzyk postanowił przerwać milczenie i mimo wszystko skomentować to, czego doświadczył w minioną sobotę. Tomasz Organek przyznał, że wahał się, czy zabierać głos, jednak ostatecznie zdecydował się zareagować na obraźliwe komentarze, które pojawiły się po opublikowaniu przez niego relacji z wydarzeń w Krakowie. Jak skomentował artysta, nie może pogodzić się z tym, że u niektórych pogarda wygrywa z empatią.

- Byłem tam w sobotę o 15:00. Wahałem się, czy zwracać na siebie uwagę w obliczu tragedii tak wielu osób, ale jednak muszę, bo siedzi to we mnie głęboko. Ilość obelg, która do mnie dotarła, kiedy poruszony wrzuciłem prywatną relację kilka minut po 15:00, była przytłaczająca - napisał Organek na Instagramie. - Może jestem pusty i głupi, może jestem debilem, gwiazdeczką i sk***łym padlinożercą, ale nie mogę pogodzić się z tym, że pierwszym odruchem wielu osób w obliczu takiego dramatu, zamiast odrobiny współczucia i empatii, była nienawiść i pogarda. To bardzo wiele mówi o tym, jak się na co dzień traktujemy i jak płodne jest podłoże dla przemocy fizycznej, agresji i nienawiści - dodał muzyk.

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Ważny apel Organka

Muzyk podkreślił swój szacunek do służb oraz przypadkowych osób, które udzielały przerażonym ludziom schronienia i opieki tuż po zamachu. Organek dodał jednak, że wzajemna niechęć ludzi do siebie i fałszywy przekaz budowany w mediach, mający na celu zdeprecjonowanie chociażby pracy policji, szkodzą społeczeństwu.

- Piszę o tym nie po to, żeby się nad sobą litować, pancerz mój grubszy i nieprzemakalny, ale po to, żebyśmy w odruchu jak zwykle chwilowego zjednoczenia spojrzeli na siebie z troską i odpowiedzialnością. Kłamstwa w telewizji, nagonka na polityków i policję, wzajemna atmosfera podejrzliwości i niechęci... to nie zbuduje nam społeczeństwa opartego na zaufaniu, empatii i poczuciu wspólnoty - podsumował muzyk.

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