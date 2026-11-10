Doda przerwała milczenie po strzelaninie w Krakowie. "Polityczne gierki". Sama ma teraz bardzo trudny czas

Doda po tragedii w Krakowie. Ma teraz trudny czas
Doda postanowiła skomentować atak, do którego niedawno doszło w Krakowie. Gwiazda 7 listopada była w tym mieście - sądząc po materiałach, jakie trafiły do sieci, wystąpiła podczas prywatnej imprezy na Tauron Arenie. Śpiewała, choć sama była wówczas w żałobie. Straciła bowiem jednego ze swoich psów. Gdy zwierzak zachorował, walczyła o jego zdrowie, ale czworonoga nie udało się uratować.
Wybacz mi przyjacielu , kocham cię bardziej niż ktokolwiek mógłby pomyśleć. Do końca życia nie wybaczę sobie tego że nie potrafiłam cię uratować jeden raz chociaż ty uratowałeś mnie setki. Foxy najdroższy. Do zobaczenia - kochamy cię - ja i Wolfie - pisała Doda na Instagramie.
Doda mówi o strzelaninie w Krakowie. "Polityczne gierki"
Kilka dni po ogromnej tragedii, jaka wydarzyła się w Krakowie, Doda postanowiła skomentować całe zajście. Wyraziła swój żal, ale też wdzięczność dla wszystkich, którzy pomagali rannym i bronili bezpieczeństwa. Wspomniała jednak też o "politycznych gierkach" i przestrzegała przez "wkręcaniem" się w nie.
Współczuję wszystkim żałoby po tej tragicznej sytuacji w Krakowie. Przyjmijcie moje szczere wyrazy współczucia i też gratulacje. Mamy wspaniałych ludzi, którzy stanęli do pomocy. Jeżeli chcecie znać moje zdanie na ten temat - nie wkręcajcie się w te polityczne gierki. Nawet tak tragiczna sytuacja, tak naprawdę losowa, przypadkowa - psychicznie chory, zaburzony chłopak strzelający do przypadkowych ludzi, jest wykorzystywana do politycznych gierek i szczucia, i hejtu - powiedziała gwiazda na InstaStory.