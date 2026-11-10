Doda przerwała milczenie po strzelaninie w Krakowie. "Polityczne gierki". Sama ma teraz bardzo trudny czas

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-11-10 12:55

Doda na swoim instagramowym profilu opublikowała kilka krótkich nagrań, w których skomentowała tragedię, jaka 7 listopada rozegrała się w Krakowie. Piosenkarka wspomniała, by nie dać się wciągnąć w "polityczne gierki" i przekazała wyrazy współczucia dla rodzin ofiar oraz podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali rannym podczas zamachu. Gwiazda ma teraz trudny czas - niedawno straciła ukochanego czworonoga, co bardzo się na niej odbiło, a 7.11 występowała właśnie w Krakowie.

Doda po tragedii w Krakowie. Ma teraz trudny czas

Doda postanowiła skomentować atak, do którego niedawno doszło w Krakowie. Gwiazda 7 listopada była w tym mieście - sądząc po materiałach, jakie trafiły do sieci, wystąpiła podczas prywatnej imprezy na Tauron Arenie. Śpiewała, choć sama była wówczas w żałobie. Straciła bowiem jednego ze swoich psów. Gdy zwierzak zachorował, walczyła o jego zdrowie, ale czworonoga nie udało się uratować.

Wybacz mi przyjacielu , kocham cię bardziej niż ktokolwiek mógłby pomyśleć. Do końca życia nie wybaczę sobie tego że nie potrafiłam cię uratować jeden raz chociaż ty uratowałeś mnie setki. Foxy najdroższy. Do zobaczenia - kochamy cię - ja i Wolfie - pisała Doda na Instagramie.

Magdalena Oksińska
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Doda mówi o strzelaninie w Krakowie. "Polityczne gierki"

Kilka dni po ogromnej tragedii, jaka wydarzyła się w Krakowie, Doda postanowiła skomentować całe zajście. Wyraziła swój żal, ale też wdzięczność dla wszystkich, którzy pomagali rannym i bronili bezpieczeństwa. Wspomniała jednak też o "politycznych gierkach" i przestrzegała przez "wkręcaniem" się w nie.

Współczuję wszystkim żałoby po tej tragicznej sytuacji w Krakowie. Przyjmijcie moje szczere wyrazy współczucia i też gratulacje. Mamy wspaniałych ludzi, którzy stanęli do pomocy. Jeżeli chcecie znać moje zdanie na ten temat - nie wkręcajcie się w te polityczne gierki. Nawet tak tragiczna sytuacja, tak naprawdę losowa, przypadkowa - psychicznie chory, zaburzony chłopak strzelający do przypadkowych ludzi, jest wykorzystywana do politycznych gierek i szczucia, i hejtu - powiedziała gwiazda na InstaStory.

Doda w kraciastej koszuli komentuje tragedię w Krakowie. Na miniaturze płacze. O jej apelu przeczytasz na SE.
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Marsz Ciszy w Krakowie
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