Doda przerwała milczenie po strzelaninie w Krakowie. "Polityczne gierki". Sama ma teraz bardzo trudny czas

Time S.A. z siedzibą w Warszawie przeprasza Pana Piotra Kaszubskiego za naruszenie jego czci poprzez podanie w artykułach opublikowanych pod adresem www.se.pl pod tytułami:

- „Piotr K., najmłodszy polski milioner, kupił sobie wolność”,

- „Współpracownik Piotra K. wyznaje: On ma 40 milionów, jest geniuszem!”,

- „Piotr Kaszubski tłumaczy się z przekrętów! Daje 400 tys. zł na cele charytatywne”,

- „Piotr K., czyli „najmłodszy polski milioner” zatrzymany w Austrii. Poszukiwano go Europejskim Nakazem Aresztowania”,

- „Kulisy działalności „najmłodszego polskiego milionera”. 200 tys. osób pokrzywdzonych!”,

nieprawdziwych informacji co do pochodzenia środków na poręczenie majątkowe oraz nieuprawnionych ocen dotyczących niezgodnej z prawem jego działalności.