Bruce Willis jest nieuleczalnie chory. Stan 71-letniego gwiazdora pogarsza się z każdym dniem

Choroba, na którą cierpi Bruce Willis, całkowicie odebrała mu możliwość samodzielnego życia. Słynny gwiazdor wycofał się z życia publicznego, a obecnie można go zobaczyć wyłącznie u boku najbliższych. Rodzina aktora nie robi tajemnicy z jego schorzenia i otwarcie opowiada o wsparciu, jakie mu zapewnia. Najnowsze doniesienia są jednak bardzo niepokojące i wskazują na to, że kondycja zdrowotna Willisa uległa w ostatnim czasie wyraźnemu pogorszeniu.

Na co choruje Bruce Willis? To rzadkie schorzenie szybko postępuje

Gwiazdor amerykańskiego kina akcji przyszedł na świat w 1955 roku, a w trakcie swojej kariery zdobył dwa Złote Globy oraz własną gwiazdę w słynnej Alei Sław w Hollywood. Kilka lat temu Bruce Willis zrezygnował z wystąpień publicznych, co wynika z objawów choroby coraz bardziej uniemożliwiającej mu normalne funkcjonowanie. Kiedy pojawiły się u niego niepokojące symptomy, w tym przede wszystkim afazja, aktor zdecydował o przejściu na emeryturę. W 2023 roku bliscy artysty oficjalnie przekazali informację, że u gwiazdora zdiagnozowano otępienie czołowo-skroniowe (FTD).

Ta dolegliwość występuje stosunkowo rzadko i ma charakter sporadyczny, często dotykając pojedynczych członków tej samej rodziny. Choć może prowadzić do rozwoju demencji, daje inne objawy niż częściej występująca choroba Alzheimera. Schorzenie uderza w aparat mowy, a dodatkowo wywołuje zaburzenia ruchowe, poznawcze i prowadzi do zmian w osobowości pacjenta. Niestety,medycyna nie dysponuje skutecznymi metodami leczenia, a sama choroba nieubłaganie postępuje z upływem czasu.

Przeczytaj też: Gwiazda "Top Model" ma poważne kłopoty! Usłyszała 11 zarzutów. Grozi jej 5 lat więzienia

Nowe informacje o zdrowiu gwiazdora. Jego stan wciąż się pogarsza

Bliscy aktora regularnie informują fanów o jego samopoczuciu i publikują w mediach społecznościowych kadry ze wspólnie spędzanych chwil. Bruce Willis zamieszkał w osobnym budynku, w którym zagwarantowano mu całodobową opiekę specjalistów. Jego żona Emma, która w 2025 roku wydała książkę pod tytułem "Niespodziewana podróż", wyjaśniła, że na taką przeprowadzkę zdecydowano się właśnie po to, aby chory miał profesjonalne wsparcie. Mimo to Bruce Willis nie jest sam, ponieważ każdego dnia towarzyszy mu nie tylko małżonka, ale również cztery córki, wykorzystujące każdą wolną chwilę na spotkania z ojcem. W sierpniu artysta pojawił się na ślubie najmłodszej córki z małżeństwa z Demi Moore, Tellulah, natomiast 1 listopada nagranie z ojcem opublikowała w internecie Scout Willis. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak smutne wieści dotyczące jego formy.

Nieoficjalne ustalenia prasy wskazują na to, że funkcje poznawcze Bruce'a Willisa uległy ostatnio wyraźnemu osłabieniu. Z relacji informatora serwisu „Daily Mail” wynika, że kondycja aktora "znacznie pogorszyła się pod względem sprawności umysłowej". Choć 71-letni gwiazdor nadal wygląda na całkiem zdrowego fizycznie seniora, w rzeczywistości nie jest już świadomy własnych ograniczeń i coraz częściej "jest jak dziecko". Dotychczas ani żona, ani córki Willisa nie odniosły się oficjalnie do tych medialnych publikacji i nie potwierdziły tych doniesień.

Sonda Czy zdarzyło Ci się sprawować opiekę nad osobą cierpiącą na chorobę Alzheimera? Tak Nie