Nie żyje aktor, który jako dziecko zagrał w "Synu Frankensteina"! Później mówił głosem "Bambiego"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-11-09 22:04

Donnie Dunagan nie żyje. Aktor, który jako dziecko wystąpił w filmie "Syn Frankensteina", a później użyczył głosu tytułowemu bohaterowi animowanego "Bambiego", miał 92 lata. Jego życiorys był jednak znacznie bardziej niezwykły niż kariera w Hollywood.

Mężczyzna i kobieta pochylają się nad dzieckiem w scenie z filmu Syn Frankensteina. O śmierci aktora przeczytasz na SE.
Autor: - / Mary Evans Picture Librar/ Forum

Donnie Dunagan zmarł 4 listopada 2026 r. w wieku 92 lat. Jak poinformował "The Hollywood Reporter", przyczyną śmierci był rak płuc. Informację o odejściu aktora przekazał historyk kina Tom Weaver.

Błyskawiczna kariera 3-latka!

Przyszły aktor urodził się 16 sierpnia 1934 r. w San Antonio w Teksasie. Karierę rozpoczął już jako trzylatek. W 1939 r. pojawił się w horrorze "Syn Frankensteina", w którym wcielił się w Petera von Frankensteina, syna tytułowego bohatera. Wystąpił u boku takich gwiazd jak Boris Karloff i Basil Rathbone.

Największą rozpoznawalność przyniosła mu jednak produkcja Disneya. W 1942 r. użyczył głosu młodemu "Bambi" w słynnej animacji. Miał wówczas zaledwie 6 la!. Co ciekawe, była to jego ostatnia przygoda z aktorstwem. Po zakończeniu pracy nad filmem całkowicie zmienił swoje życie.

Gwiazdor Hollywood służył w Wietnamie

W 1952 r. wstąpił do amerykańskiej piechoty morskiej. Przez 25 lat służył w wojsku, a część tego okresu spędził na froncie wojny w Wietnamie. Odbył trzy tury służby bojowej i kilkukrotnie został ranny. Za swoją odwagę otrzymał m.in. Brązową Gwiazdę oraz trzy odznaczenia Purpurowe Serce. W 1977 r. zakończył służbę w stopniu majora.

Przez wiele lat Dunagan nie opowiadał kolegom z wojska o swojej dziecięcej karierze filmowej. Nie chciał, by traktowano go inaczej ze względu na związek z popularną animacją. Dopiero po latach ponownie zaczął pojawiać się na wydarzeniach związanych z "Bambim" i opowiadać o kulisach powstawania filmu.

Aktor pozostawił żonę Danę, z którą był związany od 1992 r.

Czytaj też: Podczas marszu milczenia w Krakowie hejnalista zagrał wielki hit Simon & Garfunkel! Poruszające!

Witold Pyrkosz z żoną
Galeria zdjęć 24
Zaskakująca muzyka wybrzmiała na pogrzebie Jana Frycza! Słynny zespół rockowy na pożegnaniu legendarnego aktora
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GWIAZDA HOLLYWOOD
HOLLYWOOD
DISNEY

ROLKI