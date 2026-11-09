Nie żyje aktor, który jako dziecko zagrał w "Synu Frankensteina"! Później mówił głosem "Bambiego"

Donnie Dunagan zmarł 4 listopada 2026 r. w wieku 92 lat. Jak poinformował "The Hollywood Reporter", przyczyną śmierci był rak płuc. Informację o odejściu aktora przekazał historyk kina Tom Weaver.

Błyskawiczna kariera 3-latka!

Przyszły aktor urodził się 16 sierpnia 1934 r. w San Antonio w Teksasie. Karierę rozpoczął już jako trzylatek. W 1939 r. pojawił się w horrorze "Syn Frankensteina", w którym wcielił się w Petera von Frankensteina, syna tytułowego bohatera. Wystąpił u boku takich gwiazd jak Boris Karloff i Basil Rathbone.

Największą rozpoznawalność przyniosła mu jednak produkcja Disneya. W 1942 r. użyczył głosu młodemu "Bambi" w słynnej animacji. Miał wówczas zaledwie 6 la!. Co ciekawe, była to jego ostatnia przygoda z aktorstwem. Po zakończeniu pracy nad filmem całkowicie zmienił swoje życie.

Gwiazdor Hollywood służył w Wietnamie

W 1952 r. wstąpił do amerykańskiej piechoty morskiej. Przez 25 lat służył w wojsku, a część tego okresu spędził na froncie wojny w Wietnamie. Odbył trzy tury służby bojowej i kilkukrotnie został ranny. Za swoją odwagę otrzymał m.in. Brązową Gwiazdę oraz trzy odznaczenia Purpurowe Serce. W 1977 r. zakończył służbę w stopniu majora.

Przez wiele lat Dunagan nie opowiadał kolegom z wojska o swojej dziecięcej karierze filmowej. Nie chciał, by traktowano go inaczej ze względu na związek z popularną animacją. Dopiero po latach ponownie zaczął pojawiać się na wydarzeniach związanych z "Bambim" i opowiadać o kulisach powstawania filmu.

Aktor pozostawił żonę Danę, z którą był związany od 1992 r.

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