Gwiazda "Top Model" ma poważne kłopoty! Usłyszała 11 zarzutów. Grozi jej 5 lat więzienia

Szokujące doniesienia o byłej uczestniczce "Top Model"! Prokuratura postawiła jej 11 zarzutów

Jeszcze kilka lat temu Samuela T. próbowała swoich sił w świecie modelingu i marzyła o karierze w show-biznesie. Rozpoznawalność przyniósł jej udział w czwartej edycji programu "Top Model", a zainteresowanie mediów wzbudzał również jej związek z aktorem Antonim Królikowskim. Z czasem jednak jej życie zawodowe i medialna aktywność obrały zupełnie inny kierunek. Dawna uczestniczka telewizyjnego show zaczęła coraz mocniej angażować się w działalność środowisk skrajnej prawicy, a jej wypowiedzi publikowane w internecie wielokrotnie wywoływały kontrowersje.

Teraz o Samueli T. ponownie zrobiło się głośno, ale tym razem nie za sprawą show-biznesowych doniesień. Jak informuje Wirtualna Polska, Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła jej 11 zarzutów karnych dotyczących aktywności w mediach społecznościowych.

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Według ustaleń portalu śledczy zarzucają kobiecie czterokrotne publiczne pochwalanie wojny napastniczej. Chodzi o czyn określony w art. 117 § 3 Kodeksu karnego, za który może grozić kara do pięciu lat więzienia. To jednak nie koniec problemów byłej modelki. Trzy kolejne zarzuty dotyczą publicznego znieważania osób ze względu na ich narodowość lub kolor skóry. Wśród wskazanych grup znalazły się osoby narodowości żydowskiej i ukraińskiej, a także osoby czarnoskóre.

Prokuratura zajęła się również publikacjami, w których Samuela T. miała publicznie pochwalać przestępstwo Grzegorza Brauna. Chodzi o głośne wydarzenia z grudnia 2023 roku, kiedy polityk użył gaśnicy do zgaszenia świec chanukowych w Sejmie. Według informacji przekazanych przez Wirtualną Polskę kobieta miała trzykrotnie wyrażać aprobatę dla tego czynu.

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Samuela T. nie przyznała się do zarzucanych jej przestępstw. Postępowanie jest częścią szerszego śledztwa, którym objęto łącznie 14 osób. Wśród podejrzanych znaleźli się między innymi Wojciech Olszański i Marcin Osadowski, kojarzeni z tak zwanym ruchem kamrackim.

Problemy byłej uczestniczki "Top Model" z kontrowersyjnymi wypowiedziami nie zaczęły się jednak wczoraj. W lipcu 2021 roku wywołała ogromne poruszenie swoimi publicznymi deklaracjami wymierzonymi w osoby LGBT oraz społeczność żydowską. Jej wypowiedzi odbiły się szerokim echem i miały poważne konsekwencje dla jej dotychczasowej kariery. Straciła zainteresowanie części branży modowej i reklamodawców, a droga do kolejnych współprac w show-biznesie stała się znacznie trudniejsza.

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