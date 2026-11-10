Nagrał rap po tragedii w Krakowie. Zamiast wzruszenia wywołał wściekłość internautów

Internauci bezlitośni dla Edzia Rapa. Poszło o nagranie po tragedii w Krakowie

Sobotni atak na krakowskim Rynku Głównym pozostawił po sobie dramatyczne konsekwencje. Zginęło sześć osób, a kilkanaście kolejnych zostało rannych i trafiło do szpitali. Podejrzewany o dokonanie ataku mężczyzna zmarł w poniedziałek nad ranem. W toku śledztwa ujawniono również kolejne wstrząsające informacje dotyczące jego rodziny. Te wydarzenia poruszyły opinię publiczną, a w kraju ogłoszono dwudniową żałobę narodową. Wiele zaplanowanych wydarzeń i występów artystycznych zostało odwołanych.

W tak trudnym czasie Edzio Rap zdecydował się opublikować materiał, który powstał w związku z ostatnimi wydarzeniami. Muzyk postanowił przekazać odbiorcom przesłanie o kruchości ludzkiego życia. Nie spodziewał się chyba jednak, że jego publikacja spotka się z tak ostrą reakcją.

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Edzio przygotował rapowany utwór, w którym zachęca do kontaktu z najbliższymi. Przekonuje, że nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie nam pożegnać kogoś ważnego, dlatego nie warto odkładać rozmów na później. W tekście wymienia między innymi babcie, rodziców, rodzeństwo i przyjaciół. Głównym przesłaniem nagrania jest apel, by zadzwonić do ukochanej osoby, zanim zabraknie na to okazji.

Do piosenki dołączono również grafiki przedstawiające rodzinę, które zostały wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Raper najwyraźniej chciał skłonić odbiorców do refleksji nad przemijaniem i wartością rodzinnych więzi. W sieci nie spotkał się jednak ze zrozumieniem. Pod nagraniem na TikToku pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Internauci zarzucili mu brak wyczucia i niewłaściwe wykorzystanie tragedii, która wciąż budzi ogromne emocje.

Niektórzy komentujący nie przebierali w słowach. Pojawiły się głosy, że publikacja jest żenująca, nie na miejscu i powinna zostać usunięta. Inni zwracali uwagę, że tworzenie piosenki i internetowych treści na podstawie prawdziwego dramatu to przekroczenie granicy. Szczególnie mocno wybrzmiewał zarzut budowania zasięgów na ludzkim nieszczęściu.

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Sprawa zwróciła uwagę również twórcy profilu Raportażysta, zajmującego się polską sceną rapową. W swojej publikacji ostro skomentował pomysł Edzia. Zauważył, że raper sprowadził przekaz do popularnych, powtarzanych w mediach społecznościowych haseł o tym, że życie jest kruche i należy dbać o bliskich, a następnie ubrał je w rymy i opublikował w formie krótkiego filmu. Nie krył przy tym krytycznego stosunku do takiego sposobu wykorzystywania tragedii w internetowym kontencie.