Małgorzata Potocka u boku młodszego o 25 lat partnera. Romantyczny wyjazd do Sopotu

Małgorzata Potocka jest zakochana

Jeszcze niedawno związek Małgorzaty Potockiej i młodszego od niej o 25 lat Michała pozostawał pilnie strzeżoną tajemnicą. Aktorka i jej partner, związany zawodowo ze scenografią we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, unikali wspólnych wystąpień publicznych i medialnego rozgłosu. Wygląda jednak na to, że coraz swobodniej czują się ze swoją relacją. Choć nie pokazują się razem na branżowych imprezach, prywatnie nie zamierzają już ukrywać swoich uczuć. Ostatnio wybrali się na romantyczny wyjazd do Sopotu. Wspólne chwile uwieczniono na zdjęciach, które pokazują, że dobrze czują się w swoim towarzystwie.

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Wspólne chwile w Sopocie

Małgorzata Potocka i Michał odwiedzili m.in. Państwową Galerię Sztuki, gdzie po ekspozycji oprowadziła ich kuratorka. Po wizycie w galerii zakochani udali się na Monciak. Nie odstępowali się na krok, cały czas trzymając za ręce.Po spacerze ich apetyty się zaostrzyły, więc poszli do restauracji, gdzie zamówili dwa piwa. Chętnie się nimi wymieniali. Delektowali się również frytkami. Potocka nie kryła czułości wobec partnera i co jakiś czas delikatnie gładziła go po ramieniu. Po wspólnym posiłku udali się na dworzec, a stamtąd SKM-ką odjechali do Gdańska. Takiego romantycznego wypadu do Trójmiasta we dwoje można pozazdrościć! Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Wcześniejsze miłości aktorki

Życie prywatne Małgorzaty Potockiej obfitowało w ważne relacje i uczuciowe doświadczenia. Aktorka była związana z artystą Józefem Robakowskim, z którym doczekała się córki Matyldy. Po rozstaniu jej serce skradł Grzegorz Ciechowski, lider legendarnego zespołu Republika. Ich związek wzbudzał zainteresowanie, a jego owocem była córka Weronika.

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