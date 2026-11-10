Zofia Zborowska-Wrona w ciąży usłyszała diagnozę czerniaka. Teraz apeluje o badania

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-11-10 8:28

Zofia Zborowska-Wrona od zawsze stawia na szczerość w kontaktach z fanami i nie ukrywa trudnych momentów ze swojego życia. Przed laty aktorka otwarcie przyznała, że zdiagnozowano u niej czerniaka, czyli nowotwór skóry. Teraz ponownie wróciła pamięcią do tych wydarzeń i wystosowała ważny apel do Polaków.

Zofia Zborowska-Wrona. Sylwetka, kariera i rodzina aktorki

Zofia Zborowska-Wrona rzyszła na świat 17 maja 1987 roku w Warszawie. Zofia Zborowska-Wrona spełnia się jako influencerka oraz aktorka teatralna, filmowa, serialowa i dubbingowa. Dyplom zdobyła na stołecznej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, a warsztat szlifowała również w Los Angeles w szkole Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Pierwsze kroki przed kamerą stawiała już jako dziecko w produkcji "Złoto dezerterów". Popularność zdobyła dzięki występom w takich serialach jak "Barwy szczęścia", "Przystań" czy "Tajemnica zawodowa", a także roli w obrazie Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia". Widzowie i gracze doskonale znają jej głos z dubbingu, między innymi z gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" oraz animacji "Ralph Demolka". Gwiazda zajęła drugą lokatę w czwartej odsłonie show "Twoja twarz brzmi znajomo" i zwyciężyła w drugim sezonie programu "LOL: Kto się śmieje ostatni". Ponadto pojawiła się w pierwszej edycji "Taskmastera", a wspólnie z mężem jest gospodynią formatu "Love is Blind: Polska".

Artystka wywodzi się z domu o bogatych tradycjach aktorskich. Jest córką Marii Winiarskiej oraz Wiktora Zborowskiego, a także siostrą Hanny. W dniu 13 sierpnia 2019 roku poślubiła utytułowanego siatkarza i mistrza świata Andrzeja Wronę. Małżeństwo doczekało się dwóch córek, urodzonej w 2021 roku Nadziei i młodszej o trzy lata Jaśminy.

Zofia Zborowska-Wrona nie miała forów na studiach. Córka legendy bez protekcji!

Zofia Zborowska-Wrona chorowała na czerniaka. Apeluje o regularne badania

W 2022 roku Zofia Zborowska ujawniła publicznie, że w trakcie ciąży lekarze zdiagnozowali u niej czerniaka.

1,5 roku temu, będąc w 2 trymestrze ciąży, dowiedziałam się, że mam czerniaka… na szczęście został on wykryty w bardzo wczesnym stadium. Mam cholerne szczęście - pisała w 2022 roku Zborowska.

Po przejściu odpowiedniego leczenia gwiazda pozostaje pod stałą opieką specjalistów i regularnie stawia się na badaniach kontrolnych. Kolejna taka wizyta miała miejsce pod koniec 2026 roku, co skłoniło Zosię do podzielenia się swoimi refleksjami i wystosowania ważnego apelu do rodaków.

Dziś mi mija kolejne pół roku, a ja stawiłam się na kolejnej wideodermatoskopii. Wszystko jest ok, ale od prawie 6 lat, czyli od momentu zdiagnozowania u mnie czerniaka (będąc w 4 miesiącu ciąży) nie wychodzę z domu bez 50SPF, nie opalam się, na plaży zawsze mam koszulę, spodnie, kapelusz i okulary oraz REGULARNIE SIĘ BADAM. I błagam Was, Wy też się badajcie. Nowotwory skóry zbierają co roku ogromne żniwa, a jeśli zdiagnozuje się je szybko to są w pełni uleczalne
Aktorka Zofia Zborowska-Wrona. Na wstawce fragment skóry ze znamieniem. O jej walce z czerniakiem przeczytasz na SE.
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