Wyznanie Zofii Zborowskiej porusza jeszcze bardziej w kontekście niedawnego wyznania Dody. Aktorka mówiła już kiedyś w wywiadach o swojej chorobie, ale być może właśnie aktualna opowieść gwiazdy o jej walce z nowotworem, poruszyła czułe struny.

Doda przyznała się na wideo, że przez pół roku ukrywała przed wszystkimi czerniaka, nowotwór o charakterze złośliwym. Teraz okazuje się, że popularna aktorka zapadła na tę samą, okrutną chorobę. I do tego jeszcze była w ciąży.

Okrutna prawda o chorobie Zofii Zborowskiej

Podczas relacji z wakacji Zofia Zborowska nie tylko pokazała urocze zdjęcia znad basenu, ale też odpowiedziała fanom, dlaczego nie opala się i chroni przed słońcem każdą partię ciała. Jej słowa były krótkie, ale wymowne:

Nie opalę się, gdyż się nie opalam. Jestem po czerniaku.

Cichy wróg uderzył w najgorszej chwili

Zborowska podkreśliła, że czerniak u niej to nie była to tylko kosmetyczna zmiana skórna. To był nowotwór skóry, który zaatakował ją w najbardziej wrażliwym czasie - gdy była w ciąży. Zofia Zborowska zrobiła tatuaż z ukochanym pieskiem. „Nie ma dnia, żebym za Nią nie tęskniła” - czytaj tutaj.

Dziś już otwarcie mówi, czego ją to nauczyło. W kwestii opalania nie ma dyskusji, nie ma żadnego wystawiania się na słońce, tylko filtry przeciwsłoneczne zasłaniające co się da ubrania.

Zborowska unika słońca, jak ognia

Choć urlop z rodziną spędza w gorącym klimacie, Zborowska woli cień i ochronę niż brązową skórę. Fani pod zdjęciami pytali, czemu nie korzysta z hiszpańskiego słońca. Zborowska opowiedziała wprost o walce z nowotworem. Na swoim profilu na Instagramie aktorka opublikowała nie selfie w pełnym słońcu, tylko zdjęcia z plaży w kapeluszu i w koszuli z długim rękawem.

Zborowska ostrzega

Zborowska dziś mówi o profilaktyce z dużym naciskiem. Czerniak, choć wydaje się tylko "plamką" na skórze, może okazać śmiertelny. A jego wykrycie w ciąży to podwójne wyzwanie dla kobiety. Teraz aktorka nie chce już ryzykować. Intymne wyznanie Zofii Zborowskiej. Spotyka się z mężem w hotelach. Komentarz jej mamy to hit! - czytaj tutaj.

Dziś czerniaka u Zborowskiej nie widać. Ale aktorka wie, że do końca życia nie może o nim zapomnieć. Dlatego słońca unika jak ognia. I choć jej rodzinny urlop trwa w najlepsze, to aktorka pamięta, ostrzega innych, że słońce to nie musi być przyjaciel.

i Autor: Instagram/@zborowskazofia Zofia Zborowska o czerniaku

