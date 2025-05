Intymne wyznanie Zofii Zborowskiej. Spotyka się z mężem w hotelach. Komentarz jej mamy to hit!

Zofia Zborowska znalazła sposób, jak dbać o namiętność w związku przy dwójce małych dzieci

Córka aktorskiej pary - Wiktora Zborowskiego (74 l.) i Marii Winiarskiej (74 l.) - razem z mamą udzieliła wywiadu, w których opowiedziały o byciu żonami i matkami. Zosia, która od niedawna jest mamusią dwóch małych córeczek, zdradziła, jak ona i jej mąż poradzili sobie z tym, by w ich związku wciąż płonął ogień namiętności.

Moja znajoma, seksuolożka i terapeutka par powiedziała mi: "Zosia, spójrz na wasz dom. Dom każdego rodzica jest zdominowany przez dzieci". Znalezienie relacji między partnerami, mężem a żoną jest w tych okolicznościach mega trudne, mega ważne i obie strony muszą tego chcieć. W połogu, wiadomo, z powodów czysto fizjologicznych nie może być nic między nami. Każdy to rozumie. To są nieprzespane noce, budzisz się, nie wiesz, gdzie masz rękę, a gdzie nogę. Ale później... Jak pierwsza córka była mała, to zaczęliśmy jeździć na noc do hoteli w Warszawie. Dla nas to łatwe - jesteśmy 15 minut od domu, ale jesteśmy sobie na kolacji, śpimy sami i może coś być między nami

- opowiedziała Zosia Zborowska w programie "Sparing", dodając, że po porodzie jej libido nie spało.

Na wyznanie córki Maria Winiarska zareagowała z właściwym sobie poczuciem humoru. - Dlaczego ja tak nie miałam?! Bo nie było hoteli. Nie było takich możliwości. Był jeden hotel Polonia - zażartowała aktorka.

Zosia Zborowska przyznaje, że ma ogromne szczęście, bo jej mąż zawsze dmucha w jej skrzydła i nie chce, by jej rola w życiu ograniczała się jedynie to bycia mamą. - Ja mam partnera, który mnie pcha. Który nie chce mieć żony, która jest tylko matką jego dzieci. Jakbym powiedziała mu, że dostałam rolę w filmie i muszę wyjechać na dwa miesiące, to powiedziałby: "Jedź, damy radę". On chce mieć kobietę, która mu imponuje - powiedziała Zosia, dodając, że ma koleżanki, którym mężowie zabraniają zatrudnienia niani.

