Ale awantura! Zborowska pokazała sutek i się zaczęło

Niczym (nie) "Upadła Madonna z wielkim cycem" Van Klompa z serialu "Allo, Allo?"😍😍😍🔥🔥🔥

Dobrze, że chociaż w garderobje masz jak należy poukładane.

Czy w tym poście można się też przyjebać o dziarę pod bickiem, czy tutaj tylko piersi szkalujemy? Bo jeśli można, to chciałem powiedzieć, że tatuaż to poracha, zaprzeczenie naturalnej kobiecości, sparta coś tam i obstana zbroja pana Tarczyńskiego. Precz! I ten, no... Do garów!

Mnie tylko zastanawia dlaczego niektóre dziewczyny które stoją murem za kp z cyckiem na wierzchu w tak nieładny sposób atakują dziewczyny , które nie są zachwycone pokazywaniem całej piersi światu .Tak czytam te komentarze i naprawdę nie wierze , przecież chyba każdy może mieć własne zdanie i stosunek do swojego ciała . Jednym się podoba , drugim nie 🙈 jedna będzie pokazywać cała pierś wszędzie , a druga usiądzie delikatnie bokiem i zrobi to samo w sposób jaki jej odpowiada niekoniecznie zakrywając twarz dziecka szmatką.

Czizas, ilu ludzi w komentarzach bez dystansu i w zbyt ciasnych majtkach