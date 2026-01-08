Małgorzata Rozenek pochwaliła się płaskim brzuchem. Internauci pospieszyli z wymownymi komentarzami o pępku!

Małgorzata Rozenek-Majdan w ciągu ostatnich kilkunastu lat przeszła tak ogromną metamorfozę, że teraz nie sposób jej poznać na starych zdjęciach. Nawet na tych sprzed zaledwie kilku lat Gosia prezentuje się zaskakująco inaczej niż obecnie. Gwiazda telewizji i sieci nie oszukuje nikogo i wprost mówi o operacjach plastycznych oraz innych sposobach na poprawienie urody.

Poza tym dba o dietę i trenuje pięć razy w tygodniu. Na taki wygląd trzeba zapracować! Najnowsze zdjęcie, które Rozenek udostępniła na swoim instagramowym profilu, narobiło jednak sporo zamieszania.

Odsłoniła płaski brzuch. No i się zaczęło

Wystarczyła jedna fotka, aby rozpętać burzę. Gdy Gosia pochwaliła się selfie wykonanym w lustrze, na którym uwieczniła swoją odmłodzoną twarz o idealnych rysach, wyrzeźbione ramiona i płaski brzuch, zaczęło się komentowanie.

Nowy rok bez presji. Bez obietnic niemożliwych do spełnienia. Za to z uważnością na siebie. Bo dbanie o siebie to nie projekt na styczeń, tylko codzienny wybór. Małe rytuały, które robisz dla siebie – nie z obowiązku, a z potrzeby - napisała Rozenek.

Ale internauci widzieli tylko jej pępek.

Internauci zauważyli jej pępek. Mają swoje teorie

"Jakie ćwiczenia na taki brzuszek?" - zapytał ktoś na instagramowym profilu Gosi. Szybko mu odpowiedziano: "Chirurg", "Skalpel", "Wór kasy". A to był dopiero początek burzy. Wkrótce przybyło komentarzy, w których internauci wprost mówili o tym, że według nich Rozenek ma za sobą kolejną operację plastyczną.

Warto podkreślić, że w 2022 r. gwiazda mówiła, że nie wykonała sobie liposukcji.

"Taki płaski brzuch bez grama tłuszczu to tylko liposukcja", "Nawet więcej, to widać po pępku", "No właśnie, nienaturalnie naciągnięty. Brzuch po liposukcji z daleka idzie rozpoznać. Ale ludzie będą łykać magiczne tabletki, żeby osiągnąć taki efekt", "Raczej całą plastyka, spójrz na pępek, jeszcze widać bliznę", "Widać po pępku, że robiony", "Tu był tummy tuck. Nie okłamujmy się, że suple zrobiły plaski brzuch", "Plastyka. Najpierw odchudzanie, a potem naciąganie skóry. Widać po pępku" - pisali internauci,

A co wy sądzicie?

