Tak teraz wygląda grób Michała Urbaniaka. Po pogrzebie został zasypany wieńcami

Pogrzeb Michała Urbaniaka zaplanowano na 7 stycznia. Jeszcze przed godziną 13 w sali żałobnej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zebrało się mnóstwo osób, które pragnęły uhonorować zmarłego jazzmana. Pochówek odbył się dokładnie 18 dni po śmierci artysty, który odszedł 20 grudnia 2025 roku w wieku 82 lat. Uroczystość miała charakter państwowy, a przy urnie pojawili się rodzina, przyjaciele, gwiazdy i mundurowi.

Zobacz także: Córki Michała Urbaniaka w ogromnej żałobie. Wymowny strój na pogrzebie ukochanego ojca

Piękny pogrzeb pełen wzruszeń

Pomimo siarczystego mrozu tłumy żałobników nie zawiodły. Bliscy i wielbiciele muzyki w ciszy oddali hołd mistrzowi, a atmosfera była wyjątkowo podniosła. Wśród żałobników znaleźli się Urszula Dudziak, Kayah, Monika Olejnik, Ida Nowakowska, Andrzej Chyra czy Krzesimir Dębski.

Pożegnanie miało świecki charakter. Zamiast mszy pojawiły się wspomnienia, opowieści i muzyczne historie, które oddawały ducha niezwykłego życia Urbaniaka.

Michał nie był gdzieś na peryferiach gatunku, tylko w samym środku, bo współtworzył z największymi amerykańskimi muzykami. To było coś niezwykłego, coś, co dawało nam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli zrzucić te swoje kompleksy i pokazywać, że nie mamy się czego wstydzić - powiedział Rafał Trzaskowski.

Podczas ostatniego pożegnania obok urny wystawiono biały saksofon, skrzypce oraz tabliczkę z napisem "Żył jak chciał", co było symbolicznym podsumowanie życia artysty łamiącego muzyczne schematy.

Zobacz także: Mimo siarczystego mrozu przyszli go pożegnać. Dudziak, Kayah, Olejnik, Chyra marzli na Powązkach na pogrzebie Urbaniaka

Urbaniak został pożegnany przez najbliższych

Podczas uroczystości czwarta żona Michała Urbaniaka, Dorota, nie kryła łez, wygłaszając czułe słowa pożegnania, a córki były widocznie poruszone. Podobnie jak pierwsza żona artysty i mama jego dzieci Urszula Dudziak.

Nieobecność drugiej żony, Liliany Komorowskiej, wzbudziła pytania. Komorowska w rozmowie z "Super Expressem" wyjaśniła, czemu zabrakło jej na pogrzebie:

Jestem w Kanadzie. Miałam bardzo ważne sprawy zawodowe, których nie mogłam przełożyć. Poza tym ten rozgłos nie jest mi potrzebny. Kiedy przylecę do Polski, zapalę świeczkę na grobie Michała. Sama, bez tych sensacji.

Po ceremonii urna z prochami została złożona w Alei Zasłużonych, a Urbaniak spoczął obok najwybitniejszych twórców polskiej kultury.

Zobacz także: Stypa po pogrzebie Michała Urbaniaka. Rodzina i przyjaciele muzyka spotkali się w wyjątkowym miejscu

Jego grób przykryły kwiatowe wieńce

Gdy pochowano urnę z prochami Michała Urbaniaka, jego grób został szczelnie okryty całym mnóstwem kolorowych, kwiatowych wieńców, również z biało-czerwonymi wstęgami. Były też bukiety, a nawet serce ułożone z róż. Obok postawiono pierwsze znicze. Stanął również krzyż, na którym umieszczono tabliczkę z nazwiskiem zmarłego. Znalazło się i miejsce dla zdjęcia sprzed lat.

Zobacz także: Trzaskowski przemówił na pogrzebie Urbaniaka. Te słowa poruszyły całą salę

Zobacz więcej zdjęć. Córki i była żona Michała Urbaniaka w żałobie. Pojawiły się na pogrzebie ukochanego ojca i byłego męża