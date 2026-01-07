Pogrzeb Michała Urbaniaka. Wspaniałe pożegnanie 18 dni po śmierci. Pojawili się mundurowi!

Michał Urbaniak zmarł 20 grudnia po długiej chorobie. Pogrzeb artysty zaplanowano na 7 stycznia - dopiero 18 dni po jego śmierci. Pożegnanie było wyjątkowe, bo miało charakter państwowy. Pojawili się na nim i bliscy Urbaniaka, i gwiazdy, i mundurowi. Zobaczcie zdjęcia!

Legenda jazzu Michał Urbaniak nie żyje. Artysta odszedł 20 grudnia 2025 roku w wieku 82 lat, informacja o jego śmierci pojawiła się w mediach społecznościowych. Żona muzyka pożegnała go czułymi słowami. "Żył i czuł wielkimi nutami" - pisała Dorota Urbaniak, żegnając ukochanego męża, któremu przez ostatnie 1,5 roku pomagała żyć z ciężką chorobą.

Dla rodziny muzyka święta Bożego Narodzenia były wyjątkowo bolesne. 2 stycznia w sieci opublikowano wyjątkowy nekrolog, w którym podano szczegóły ostatniego pożegnania mistrza. Pogrzeb Urbaniaka miał specjalny, bo państwowy charakter.

Wielkie pożegnanie Michała Urbaniaka 18 dni po śmierci

Pogrzeb Michała Urbaniaka zaplanowano na 7 stycznia 2026 roku, a uroczystości rozpoczęły się przed godziną 13:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Po ceremonii urna z prochami ma zostać złożona w Alei Zasłużonych, jak na legendę przystało. 

Środowisko muzyczne i bliscy już od kilkunastu dni przygotowywali się do tej chwili. W mediach społecznościowych pojawiły się poruszające wpisy ludzi kultury i fanów. "Odszedł ostatni z wielkich" - pisano o Urbaniaku, którego wpływ na jazz jest nie do przecenienia.

Kilka godzin po tym jak żona podała wieść o śmierci ukochanego partnera, córka artysty Mika Urbaniak opublikowała wzruszające zdjęcie z ojcem i krótkie, ale przejmujące słowa: "Tatuś, kochamy Cię. Śpij z aniołami…". Ten wpis wzruszył tysiące osób. 

Nie brakowało też wspomnień o trudnej walce artysty o zdrowie. W jednym z wpisów żony czytamy:

Gdy w czwartek wyszliśmy na nasz codzienny spacer, gdy straciłeś przytomność i gdy karetka zabrała Cię do szpitala, świat się zatrzymał.

Dramatyczne szczegóły zdradziła Dorota Urbaniak, opisując ostatnie dni życia męża. 

Michał Urbaniak - pogrzeb

Michała Urbaniaka nie ma już wśród nas. Artysta został wspaniale pożegnany podczas państwowej uroczystości pogrzebowej. W sali żałobnej pojawiło się wiele znanych twarzy. Nie zabrakło Urszuli Dudziak, Katarzyny Urbaniak, Miki Urbaniak, Moniki Olejnik, Andrzeja Chyry i Krzesimira Dębskiego.

W sali, gdzie odbywała się ceremonia, wystawiono kolorowe zdjęcia artysty, wielobarwną urnę oraz tabliczkę z nazwiskiem i napisem: "Żył jak chciał". Były też skrzypce i saksofon! Podczas uroczystego pożegnania przemawiali Rafał Trzaskowski i Artur Żmijewski.

Michał współtworzył z największymi amerykańskimi artystami. To było coś niezwykłego, coś, co dawało nam nadzieję, że może kiedyś wszyscy będziemy mogli zrzucić te swoje kompleksy i pokazywać, że nie mamy się czego wstydzić - mówił Trzaskowski.

