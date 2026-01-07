Córki Michała Urbaniaka w ogromnej żałobie. Wymowny strój na pogrzebie ukochanego ojca

Michał Urbaniak został pożegnany i pochowany 7 stycznia 2026 r. Dokładnie 18 dni wcześniej, 20 grudnia 2025 r., Polskę obiegła informacja, że ten doskonały, ceniony muzyk zmarł po długiej chorobie. Informację o śmierci podała Dorota, 4. żona Urbaniaka. Artysta miał 82 lata i od półtora roku ciężko chorował. Żona muzyka pożegnała go czułymi słowami. "Żył i czuł wielkimi nutami" - pisała Dorota Urbaniak.

Pogrzeb Michała Urbaniaka rozpoczął się przed godziną 13:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Po ceremonii urna z prochami została złożona w Alei Zasłużonych. W sali, gdzie odbywała się ceremonia, wystawiono kolorowe zdjęcia artysty, wielobarwną urnę oraz tabliczkę z nazwiskiem i napisem: "Żył jak chciał". Były też skrzypce i saksofon! Podczas uroczystego pożegnania przemawiali Rafał Trzaskowski i Artur Żmijewski.

Na ceremonii nie zabrakło Moniki Olejnik, Andrzeja Chyry, Kayah i Krzesimira Dębskiego. Ojca i byłego męża pożegnały także Urszula Dudziak, Katarzyna Urbaniak oraz Mika Urbaniak. Paniom towarzyszyła obecna żona Michała. Wszystkie przybyły na pogrzeb w czerni.

Córki, była o obecna żona Michała Urbaniaka w żałobnej czerni

Michał Urbaniak miał cztery małżonki oraz doczekał się dwóch córek. Obie są owocami związku z Urszulą Dudziak - pierwszą żoną jazzmana. Katarzyna i Mika przyszły na ostatnie pożegnanie ukochanego taty ubrane w żałobną czerń. Towarzyszyła im zdruzgotana mama. Choć Dudziak z Urbaniakiem nie była już od lat, łączyła ich wyjątkowa więź.

Odszedł Michał mój były mąż, mój wielki przyjaciel, ojciec Kasi i Miki, obecny mąż Doroty. Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała, a RAZEM było słowem, które nas łączyło przez wiele, wiele lat. Będę mu wdzięczna na zawsze, że był częścią mojego życia i tak pięknie kreował naszą wspólną przyszłość, a świat obdarzył muzyką, która zostanie z nami na zawsze - żegnała byłego męża Dudziak.

Kiedy Urszula i Michał się rozstali, Urbaniak ożenił się z Lilianą Głąbczyńską-Komorowską. Trzecią żoną była Barbara Trela, a czwartą Dorota Palmowska. To z nią Urbaniak spędził resztę swoich dni.

