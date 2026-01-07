Symboliczna scena przy urnie wycisnęła łzy. Tak żegnano ikonę jazzu

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-07 13:25

Michał Urbaniak odszedł 20 grudnia 2025 roku po długiej chorobie. Jego pogrzeb odbył się 7 stycznia 2026 roku w Warszawie i miał wyjątkowy, państwowy charakter. Obecni byli najbliżsi, przyjaciele, gwiazdy polskiej sceny muzycznej oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Legenda jazzu zmarła w wieku 82 lat. Informacja o śmierci artysty pojawiła się w mediach społecznościowych, a żona Dorota Urbaniak żegnała męża wzruszającymi słowami. Przez ostatnie półtora roku Dorota pomagała mu zmagać się z ciężką chorobą, otaczając go troską i wsparciem. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Rozpoczęła się przed godziną 13:00, a urna z prochami artysty została następnie złożona w Alei Zasłużonych.

Zobacz też: Pogrzeb Michała Urbaniaka. Wspaniałe pożegnanie 18 dni po śmierci wielkiego artysty

Biały saksofon, odznaczenie i tłum gwiazd. O pogrzebie Michała Urbaniaka mówi cała Polska

Środowisko muzyczne, przyjaciele oraz najbliższa rodzina przez kilkanaście dni przygotowywali się do ostatniego pożegnania artysty. W sieci pojawiło się mnóstwo poruszających wpisów i wspomnień fanów oraz kolegów z branży. Pisano wiele wzruszający słów, podkreślając ogromny wpływ Urbaniaka na rozwój jazzu w Polsce i na świecie.

Kilka godzin po informacji o śmierci ojca, jego córka opublikowała wzruszające zdjęcie z Michałem i krótki podpis: "Tatuś, kochamy Cię. Śpij z aniołami…". Post zdobył tysiące reakcji i komentarzy, a fani dzielili się osobistymi wspomnieniami i hołdem dla artysty.

Podczas pogrzebu sala żałobna wypełniła się rodziną, bliskimi i gwiazdami jazzu, w tym Urszulą Dudziak, Mikią Urbaniak i Krzesimirem Dębskim. Przy urnie ustawiono biały saksofon - symbol życia poświęconego muzyce, oraz odznaczenie państwowe, które przypominało o zasługach artysty dla kultury. Kolorowe zdjęcia, wielobarwna urna i tabliczka z napisem "Żył jak chciał" dopełniały wyjątkowej oprawy pożegnania.

Zobacz też: Wyjątkowy nekrolog Michała Urbaniaka. Wiadomo, co z pogrzebem artysty!

Zobacz naszą galerię: Symboliczna scena przy urnie wycisnęła łzy. Tak żegnano ikonę jazzu

Pogrzeb Michał Urbaniak
24 zdjęcia
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Nietypowa ceremonia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MICHAŁ URBANIAK