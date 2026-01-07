Wyjątkowy nekrolog Michała Urbaniaka. Wiadomo, co z pogrzebem artysty!

Nie tylko rodzina, bliscy i fani, ale też polska branża muzyczna pod koniec grudnia pogrążyła się w żałobie. Nie żyje Michał Urbaniak - legenda jazzu, która przez dekady zachwycała publiczność na całym świecie. Jazzman odszedł 20 grudnia 2025 roku w wieku 82 lat po długiej i ciężkiej chorobie, o czym poinformowała jego żona Dorota Urbaniak w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych. "Żył i czuł wielkimi nutami" - napisała.

Wiadomość o śmierci legendarnego muzyka błyskawicznie obiegła media. Urszula Dudziak, matka jego córek, opowiedziała o wspólnych latach i wyznała: "Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała", podkreślając, jak bardzo Urbaniak zmienił jej życie.

Odszedł Michał mój były mąż, mój wielki przyjaciel, ojciec Kasi i Miki, obecny mąż Doroty. Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała, a RAZEM było słowem, które nas łączyło przez wiele, wiele lat. Będę mu wdzięczna na zawsze, że był częścią mojego życia i tak pięknie kreował naszą wspólną przyszłość, a świat obdarzył muzyką, która zostanie z nami na zawsze - pożegnała byłego męża.

Smutek i żal. Nie żyje Michał Urbaniak

Środowisko artystyczne i fani nie kryli wzruszenia. W mediach społecznościowych pojawiły się setki wpisów. Muzycy, dziennikarze i ludzie kultury przypominali mistrzowskie koncerty, ogromny talent i niezwykłą charyzmę artysty, który nie zdążył zrealizować jeszcze wielu planów. Wspominali go słowami: "Odszedł ostatni z wielkich".

Bliscy dzielili się także intymnymi wspomnieniami ostatnich wspólnych chwil. Żona Dorota opisała, jak przez półtora roku codziennie walczyli z chorobą, spacerując razem i starając się żyć normalnie aż do samego końca.

Gdy w czwartek wyszliśmy na nasz codzienny spacer, gdy straciłeś przytomność i gdy karetka zabrała Cię do szpitala, świat się zatrzymał - pisała.

Pogrzeb Michała Urbaniaka. Wyjątkowy nekrolog

Po ogłoszeniu śmierci artysty głos zabrała także córka Michała Mika Urbaniak, publikując wzruszające zdjęcie z ojcem i proste słowa: "Tatuś, kochamy cię. Śpij z aniołami"

Teraz nadszedł czas ostatniego pożegnania. Pogrzeb Michała Urbaniaka odbędzie się 7 stycznia 2026 roku w Warszawie. Pożegnanie zaplanowano w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (ul. Powązkowska 43/45). O godzinie 13:00 bliscy i fani będą mogli oddać hołd artyście, który przez całe życie inspirował i dostarczał wzruszeń.

Szczegółowe informacje o pochówku, który będzie miał charakter państwowy, pojawiły się w wyjątkowym nekrologu opublikowanym 2 stycznia na facebookowym profilu Urbaniaka. Miał oryginalną formę - został ozdobiony rysunkami instrumentów muzycznych, były też nuty i pięciolinia.

