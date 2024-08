Zofia Zborowska pokazała zdjęcie ze swojego ślubu! Jej język przyćmił białą suknię

Co za wiadomości!

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to jedna z najciekawszych celebryckich par w Polsce. Szczególnie aktywna w sieci jest aktorka, która chętnie publikuje rozmaite treści związane z życiem prywatnym. Celebrytka w maju po raz drugi została mamą. Córeczka Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony urodziła się w prywatnym szpitalu w warszawskim Wilanowie. Aktorka była bardzo zadowolona z opieki okołoporodowej. Dziewczynka nazwana została imieniem Jaśmina. Trzy lata wcześniej na świat przyszło pierwsze dziecko pary - również córeczka - Nadzieja. Zanim urodziły się dziewczynki Zofia Zborowska i Andrzej Wrona wzięli ślub. Na weselu roiło się od wielkich gwiazd. Bawili się m.in. Marta Wierzbicka czy Maja Bohosiewicz. Trudno uwierzyć w to, że od tego wydarzenia minęło już pięć lat.

Zofia Zborowska pokazała zdjęcie ze ślubu. Jej język przyćmił sukienkę

Z okazji rocznicy ślubu Zofia Zborowska wrzuciła fotkę z ceremonii. Na fotografii widzimy pannę młodą przy stole tuż przed albo tuż po podpisaniu dokumentów. W białej sukni aktorka wygląda zjawiskowo, choć strój przyćmił... język Zofii Zborowskiej, który znalazł się w samym centrum fotki. Problem w tym, że na zdjęciu nie widać męża, tylko... jego kumpli. Andrzej Wrona nie mógł tego nie zauważyć. Postanowił nawet odnieść się do tej nieco osobliwej sytuacji. - Kiedyś na rocznicę były foty ze mną… teraz z moimi kumplami - napisał na widok pamiątkowej fotki ślubnej, którą Zofia Zborowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie. Znając małżonków i ich dystans do siebie i świata, raczej możemy być pewni, że z tego powodu domowej awantury nie będzie. Zresztą aktorka już odpowiedziała siatkarzowi. - Twoi kumple nie wyjechali na 2 tygodnie do Paryża - skwitowała.

