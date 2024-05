Co za zmiana! Dom bohaterów "Chłopaków do wzięcia" zachwyca po remoncie!

Zofia Zborowska urodziła córeczkę w szpitalu Medicover

Zofia Zborowska 15 maja urodziła córkę, którą wraz z mężem nazwała Jaśmina. Aktorka rodziła w prywatnym szpitalu Medicover. Z relacji gwiazdy wynika raczej, że poród przebiegał bez większych komplikacji. - Kochana @jeannettekalyta dziękujemy Ci za to, że bezpiecznie sprowadziłaś naszego Pędzelka na ten świat, a ja (Zosia) mogłam normalnie funkcjonować i chodzić już tego samego dnia! Twoje doświadczenie, opanowanie i dobro, które od Ciebie płynie są absolutnie wyjątkowe. Doktorko Warwaro Ganuszewicz oraz druga położno Olu Cedrowska - wspaniały był ten porodowy team!! Dziękujemy za wszystko!!! - napisała na Instagramie Zofia Zborowska, która trzy lata wcześniej została mamą Nadziei. Pierwsze wyjście z domu po porodzie odbyło się do osiedlowego warzywniaka. To właśnie tam doszło do wyjątkowo niezręcznej sytuacji.

Zofia Zborowska w warzywniaku. "Myślałem, że pani już urodziła"

Zofia Zborowska na ten wypad porządnie się przygotowała. - Opowiem wam szybko historię: pięć dni po porodzie, sam środek połogu, wiecie jak wygląda brzuch kobiety po porodzie, nie staje sie wklęsły w trzy sekundy, zwłaszcza jak się urodzi ponad czterokilowe dziecko - wyjaśniła tytułem wstępu żona Andrzeja Wrony. - Wchodzę do warzywniaka, ubrałam sie ładnie - pierwsze moje wyjście na miasto - pomalowałam się, włos był zrobiony, wchodzę, patrzy na mnie pan, który mnie dobrze zna, pan się patrzy i mówi: "pani Zosiu, a ja myślałem, że pani juz urodziła" - dokończyła opowieść Zofia Zborowska. Dobrze, że aktorka ma do siebie dystans. W innym przypadku mogłoby być w warzywniaku bardzo niemiło.

