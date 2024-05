Zofia Zborowska odsłania brzuch tydzień po porodzie. "Jest super"

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona powitali na świecie drugą córeczkę

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona związali się w 2018 roku. Rok później byli już po ślubie. Małżonkowie są bardzo aktywni w sieci. Często pokazują swoje życie prywatne, a do tego robią to z dużą dawka poczucia humoru, co zapewniło im wierne grono fanów. W sierpniu 2021 roku ich rodzina powiększyła się o córeczkę. Kilka miesięcy temu na Instagramie pochwalili się kolejną radosną nowiną. W nagraniu dwuletnia Nadzieja przedstawiła całą swoją rodzinę - tatę, mamę, suczki Wiesię i Zosię oraz ulubionego misia Zdzisia. Pod koniec filmiku Nadzia pokazała zdjęcie USG i wyznała z radością, że to jest jej siostrzyczka.

Druga córka pary przyszła na świat w połowie maja. Szczęśliwi rodzice wybrali dla swoje pociechy piękne imię - Jaśmina. Co ciekawe, Jaśminka urodziła się w dniu imienin mamy i siostry. "A tak na serio to wczoraj w imieniny Nadziejki i Zosi przyszła na świat nasza druga córeczka Jaśminka. Dzielna Mama z Córeczką mają się dobrze!! Obydwie głównie śpią, jedzą i zmieniają pieluchy" - napisała Zofia na Instagramie. Z całej Polski popłynęły gratulacje! Powinszowania przysłały między innymi Anita Werner, Joanna Koroniewska, Olga Frycz i Maciej Dowbor.

Zofia Zborowska przełamuje tematy tabu

Zofia Zborowska znana jest z łamania tematów tabu. W sieci pokazuje macierzyństwo bez upiększeń, co doceniają jej fanki. Wielokrotnie pokazywała się bez makijażu czy opowiadała o problemach w ciąży. Niedawno wprost przyznała, że ostatnie tygodnie ciąży nie należały do najłatwiejszych. "O losie. Za każdym razem zaskakuje mnie to, jak bardzo w ciąży muszę 'odchorować' nieprzespaną noc. Koszmar. Mam dziś jakieś sześć proc. baterii plus wyglądam, jakby mnie ktoś zmielił i wypluł" - napisała.

Teraz na instagramowej relacji opublikowała zdjęcie tydzień po porodzie. Pokazała na nim pokryty plastrami brzuch. Metoda ta ma pomóc w regeneracji skóry. Pod zdjęciem dodała krótki komentarz: "Jest super".

Zosia Zborowska wspomina ciążę: "Musiałam zrezygnować z dwóch seriali, miałam czerniaka, było na mnie polowanie"

