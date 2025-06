Spis treści

Elżbieta Dmoch, niegdyś ikona lat 70. i 80., wokalistka grupy 2 plus 1, która wyśpiewała niezapomniane hity: "Chodź, pomaluj mój świat", czy "Windą do nieba", od dekad żyje z dala od mediów. Były już momenty, że odmawiała wszelkiej pomocy i żyła w tragicznych warunkach. Pojawiły się obawy, że sytuacja się powtarza.

Dmoch nigdy nie przebolała straty męża

Po śmierci ukochanego męża Janusza Kruka (1992), rozstania, z którym nigdy Elżbieta Dmoch nie przebolała, zamknęła się w swoim mieszkaniu na warszawskiej Saskiej Kępie. Jej skromna emerytura oraz pogorszone zdrowie zbudziły troskę wśród fanów 2 plus 1 - i nie tylko. Artystka zapomniała nawet o tym, że należą jej się tantiemy z wielkich przebojów.

Polska Fundacja Muzyczna postanowiła działać. Z jej środków wykonano mały remont mieszkania, kupiono pralkę, krzesła i telefon. Wsparcie fundacji pokrywa także codzienne zakupy, sprzątanie i regularne wizyty domowe. Artystka porusza się przy pomocy chodzika, co prezes fundacji, Tomasz Kopeć uznał za sygnał ostrzegawczy.

Elżbieta Dmoch znów odmawia pomocy

Na razie pani Ela odmawia takiej pomocy

wyjawił Tomasz Kopeć. Informację podał Fakt, precyzując, że chodzi o całodobową opiekę, której fundacja przewiduje potrzebę, gdy Dmoch nagle straci zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Publicznie nie padły żadne szczegółowe motywy tej decyzji - ale wyraźnie widać konflikt między potrzebą bezpieczeństwa a potrzebą niezależności Elżbiety Dmoch. Huczy o tym, co zrobiła Kayah na koncercie dla Elżbiety Dmoch! TVP jeszcze tego nie pokazała. Te obrazki wryją się w pamięć - czyta tutaj.

Dlaczego fundacja musi być przygotowana na pogorszenie stanu zdrowia Dmoch? 16 tys. zł zebrane dzięki koncertowi w Ostródzie stanowią tylko część zaplecza finansowego. Prezes Kopeć podkreśla, że te pieniądze mają zabezpieczyć przyszłą opiekę - potencjalnie kosztowną, jeśli Dmoch nie będzie mogła mieszkać sama. Teraz środki służą do zaspokojenia bieżących potrzeb, ale fundacja przewiduje wzrost wydatków związanych z opieką oraz leczeniem.

Zdrowie odmawia Dmoch połuszeństwa

Pomimo postępujących schorzeń, Elżbieta Dmoch wychodzi z mieszkania - szczególnie w ciepłe miesiące. Jednak zimą sytuacja się pogarsza. Obecnie korzysta z chodzika na codzienne spacery i zakupy, ale w zimowym okresie jest w domu na stałe - a to pogłębia jej izolację. Brakuje też szczegółowych danych o jej stanie zdrowia - wiadomo tylko, że ma ograniczoną mobilność.

Co będzie dalej z Elżbietą Dmoch?

Fundacja deklaruje, że nie rusza teraz z poszukiwaniem ośrodka ani domu opieki. W pełni uzależnia to od decyzji Dmoch. Ale każde z jej działań - od remontu do wsparcia materialnego - sygnalizuje poważne obawy co do przyszłości. Dla artystki, która zawsze żyła w blasku reflektorów, życie zamknięte w czterech ścianach musi być wyjątkowo trudne. I to właśnie ta wewnętrzna relacja między zasłużonym artystycznym życiem a nieuchronnym upływem czasu tworzy najbardziej poruszający wątek tej historii.

Sonda Chciałbyś reaktywacji zespołu "Dwa plus jeden"? Tak Nie