Rocznica śmierci Janusza Kruka. Lider 2 plus 1 miał żonę przed ślubem z Elżbietą Dmoch

Janusz Kruk zmarł 18 czerwca 1992 roku. W tym roku mija zatem 32. rocznica jego śmierci. Lider zespołu 2 plus 1 miał zaledwie 46 lat. Jego śmierć była wielkim wstrząsem dla środowiska skupionego wokół polskiej muzyki rozrywkowej. Znakomity kompozytor miał bardzo burzliwe życie prywatne. Elżbieta Dmoch była jego drugą żoną i... nie ostatnią. Przyszłą gwiazdę estrady poznał przed wyjazdem do Sofii na Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. - Kompletowaliśmy wtedy skład reprezentacyjnej młodzieżowej grupy muzycznej Centralnej Rady Związków Zawodowych. I właśnie wśród młodych ludzi, których wybieraliśmy do zespołu, znalazła się Elżbieta - wspominał Janusz Kruk w wywiadzie "Grupa 2 plus 1 o sobie". Znajomość szybko przerodziła się w przyjaźń, a ta w miłość. Związek lidera 2 plus 1 z Elżbietą Dmoch budził wielkie emocje. - Dzisiaj myślę, że zespół narodził się z miłości Janusza Kruka do Eli Dmoch - mówiła po latach w wywiadzie dla "Super Expressu" Maria Szabłowska, dziennikarka specjalizująca się w polskiej muzyce.

Elżbieta Dmoch i Janusz Kruk rozwód

Niestety relacje Elżbiety Dmoch i Janusza Kruka nie układały się najlepiej. O drugiej twarzy lidera 2 plus 1 opowiadał znany autor tekstów Marek Dutkiewicz. - Dla Kruka każdy pretekst był dobry, aby urwać się z flachą na miasto, i gdyby nie upór Elżbiety, nie skomponowałby nawet połowy tego, co po nim zostało - stwierdził kiedyś tekściarz. Kompozytor miał nawet przesadzić z trunkami dzień przed swoim ślubem z Elżbietą Dmoch! Sytuacja była dramatyczna. Dutkiewicz dotarł do mieszkania na warszawskiej Ochocie. To, co miał zobaczyć, zapadło mu w pamięci. - W wannie, w butach i płaszczu, spał Kruk. Zakręciłem wodę, obudziłem Kruka i przypomniałem mu, że tego dnia czeka go ślub - opowiadał autor tekstów. Małżeństwo kompozytora i Elżbiety Kruk zakończyło się rozwodem. Para nie miała dzieci. Potem Janusz Kruk poślubił Barbarą Dąbrowską.

Elżbieta Dmoch chodzi przy pomocy balkonika. Fundacja zebrała pieniądze na remont

Elżbieta Dmoch po śmierci byłego męża wycofała się z działalności artystycznej. Potem uczestniczyła w reaktywacji 2 plus 1, a ostatni koncert dała w 2002 roku w Łomży. Od kilku lat w mediach pojawiają się niepokojące informacje o słynnej wokalistce. Los był dla niej okrutny. W lutym pisaliśmy o tym, że Elżbieta Dmoch porusza się przy pomocy specjalnego balkonika. Wcześniej piosenkarka zmagała się z problemami finansowymi. Gwiazda mieszkała w koszmarnych warunkach. W swoim mieszkaniu miała też wypadek. Na szczęście dzięki Polskiej Fundacji Muzycznej i ludziom dobrej woli przeprowadzono remont w domu Elżbiety Dmoch. Udało się też zebrać fundusze na wspomniany balkonik. - Pani Elżbieta zgodziła się na pomoc w zakupie i sfinansowaniu chodzika. Z nim czuje się pewniej i bezpieczniej, kiedy opuszcza mieszkanie, by załatwić swoje sprawy - mówił w rozmowie z "Dobrym tygodniem" Tomasz Kopeć z PFM.

Janusz Kruk zmarł na zawał serca. Przed śmiercią zdążył jeszcze zaliczyć trasę koncertową u USA. - Janusz miał tam dwa poważne zasłabnięcia, jedno na scenie, a drugie w sklepie - wspominał kiedyś Cezary Szlązak z 2 plus 1.

