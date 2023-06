Nieprawdopodobne, jak tak teraz brzmi głos Elżbiety Dmoch z 2 plus 1! Na scenie nie było jej od 20 lat

Elżbieta Dmoch i Janusz Kruk to był duet, który w czasach rządów Edwarda Gierka elektryzował całą Polskę. Muzycy 2 plus 1 razem występowali na scenie i tworzyli i wykonywali niezapomniane przeboje (m.in. "Windą do nieba", "Wstawaj, szkoda dnia", "Chodź, pomaluj mój świat" czy "Iść w stronę słońca"), byli także parą, a potem małżeństwem, w życiu prywatnym. Niestety Janusz Kruk zmarł w 1992 roku i - mimo że wcześniej rozwiódł się z Elżbietą Dmoch - ta bardzo mocno przeżyła jego śmierć. Wokalistka ostatni raz na scenie pojawiła się przy okazji 10. rocznicy śmierci lidera 2 plus 1. 15 czerwca 2002 roku wokalistka wystąpiła w Łomży, gdzie wraz z członkami zespołu PopArt wykonała największe przeboje słynnej grupy. Od lat co jakiś czas pojawiają się bardzo niepokojące informacje o Elżbiecie Dmoch - że żyje w nędzy albo że ma poważne problemy ze zdrowiem. Pod koniec zeszłego roku artystka trafiła do szpitala (W opisie naszej galerii przeczytasz o tym wydarzeniu). Na szczęście potem jej stan się poprawił i Elżbieta Dmoch wróciła do domu.

Legendarna wokalista poczuła się na tyle dobrze, że nagrała specjalne życzenia dla fanów. Była to dla nich nie lada gratka, bo mogli po raz pierwszy od 20 lat usłyszeć głos swojej idolki. Mocno się on zmienił, ale nadal brzmi wspaniale (Poniżej prezentujemy nagranie wideo). - Andrzej (Krzysztofik, były członek 2 plus 1 - red.) dał mi propozycję, chyba nie do odrzucenia, by zaśpiewać kilka nutek, fanom życzyć powodzenia. Drodzy fani, tak mi miło, że trzymacie mnie w pamięci. Śpiewać dawno zapomniałam, chociaż czasem to mnie chęci. Więc parę nut i ciepłe słowa wszystkim fanom sercem nucę, bo tak miło, że po latach jeszcze o mnie pamiętacie. Wiem o wszystkim, co piszecie w komentarzach w internecie. Miłe słowa od Was dla mnie. Wielkie dzięki - i wzajemnie - mówiła w materiale Elżbieta Dmoch, która klika miesięcy wcześniej zrobiła fanom inną niespodziankę - napisała im kartkę z okazji Wielkanocy.