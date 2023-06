Okrutne, jak potoczyło się życie Janusza Kruka po rozstaniu z Elżbietą Dmoch. Potworna tragedia

Michał Szpak chce dołączyć do "Mazowsza"? Ta stylizacja zwali Was z nóg

Janusz Kruk i Elżbieta Dmoch - przyjaźń, miłość, rozwód i ślub

Janusz Kruk poznał Elżbietę Dmoch, gdy był już żonaty. Dla zjawiskowej wokalistki zupełnie stracił głowę. Ich znajomość szybko wyszła poza muzyczne ramy. - Elżbietę poznałem przed wyjazdem do Sofii na Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. Kompletowaliśmy wtedy skład reprezentacyjnej młodzieżowej grupy muzycznej Centralnej Rady Związków Zawodowych. I właśnie wśród młodych ludzi, których wybieraliśmy do zespołu, znalazła się Elżbieta - wspominał Janusz Kruk w wywiadzie "Grupa 2 plus 1 o sobie". Elżbieta Dmoch była jeszcze uczennicą szkoły muzycznej, była młodsza od późniejszego męża o 5 lat. - Nasza znajomość przerodziła się w przyjaźń, a później w miłość - zdradził lider 2 plus 1. Janusz Kruk dla Elżbiety Dmoch rzucił żonę, z którą miał córkę Lilianę, która później także występowała na scenie.

Janusz Kruk - ślub i problemy z alkoholem

Wkrótce Elżbieta Dmoch wyszła za Janusza Kruka. Dzielili razem i scenę, i dom. Może właśnie dzięki temu kawałki grupy 2 plus 1 były były tak doskonałe. "Windą do nieba", Wstawaj, szkoda dnia", "Romanse za grosz", "Iść w stronę słońca" czy "Chodź, pomaluj mój świat" - to tylko część wielkich przebojów grupy. - "Dzisiaj myślę, że zespół narodził się z miłości Janusza Kruka do Eli Dmoch - stwierdziła po latach w wywiadzie dla "Super Expressu" Maria Szabłowska, wieloletnia dziennikarka Polskiego Radia i współautorka kultowego programu telewizyjnego "Dozwolone od lat 40". Sielankę zakłócało zamiłowanie Janusza Kruka do alkoholu. - Dla Kruka każdy pretekst był dobry, aby urwać się z flachą na miasto, i gdyby nie upór Elżbiety, nie skomponowałby nawet połowy tego, co po nim zostało - wspomniał kiedyś autor tekstów Marek Dutkiewicz. Lider 2 plus 1 ponoć przeholował z alkoholem nawet dzień przed ślubem. - Ocknąłem się na pętli autobusowej na głębokiej Pradze. (…) Z pomocą ludzi życzliwych dotarłem na Ochotę, na Korotyńskiego, i już na schodach wdepnąłem w strumień wody. Płynęła spod drzwi. Moich drzwi. W wannie, w butach i płaszczu, spał Kruk. Zakręciłem wodę, obudziłem Kruka i przypomniałem mu, że tego dnia czeka go ślub - opowiadał popularny tekściarz.

Śmierć Janusza Kruka

Po pewnym czasie w życiu Janusza Kruka pojawiła się nowa kobieta. Muzyk zdecydował się na rozwód z Elżbietą Dmoch. Wokalistka 2 plus 1 mocno przeżyła rozstanie, a kompozytorowi urodziło się dwóch synów. Janusz Kruk szczyt popularności miał za sobą i z grania nie zarabiał już wielkich pieniędzy, dlatego założył firmę transportową. Jego znajomych szokowało, że tej klasy muzyk musi tak zarabiać na życie. Większym problem były jednak kłopoty kardiologiczne. Mimo ich Janusz Kruk się nie oszczędzał. Pojechał z kolegami z 2 plus 1 w trasę koncertową do USA. - Janusz miał tam dwa poważne zasłabnięcia, jedno na scenie, a drugie w sklepie - wspominał kiedyś Cezary Szlązak z 2 plus 1. 18 czerwca 1992 roku przyszła okrutna wiadomość: Janusz Kruk zmarł na zawał serca. Miał zaledwie 46 lat, osierocił trójkę dzieci. Elżbieta Dmoch natomiast usunęła się w cień. Ostatni raz wystąpiła na scenie w 2002 roku, a niedawno po latach ponownie można było usłyszeć jej głos w specjalnym nagraniu dla fanów.

