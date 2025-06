Elżbieta Dmoch nie porusza się samodzielnie. Wielka gwiazda potrzebuje pomocy! Zebrano sporą kwotę

Na początku czerwca Elżbieta Dmoch niespodziewanie przemówiła do fanów, którzy od dawna jej kibicują. Niestety, ani zdrowie, ani finanse gwiazdy sprzed lat nie są w najlepszym stanie. Zbierane są pieniądze na "godne życie Eli Dmoch". Blisko 74-letnia gwiazda egzystuje w skromnych warunkach, a na co dzień potrzebuje pomocy - również podczas prozaicznych czynności czy przy poruszaniu się, co sprawia jej ogromny problem.