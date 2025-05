Elżbieta Dmoch przemówiła do fanów pierwszy raz od 23 lat! Wyjątkowe nagranie trafiło do sieci!

Elżbieta Dmoch jest jedną z największych legend polskiej muzyki. Jednak życie jej nie rozpieszczało, a sama gwiazda przez lata nie pozwalała sobie pomóc. Na szczęście los się do niej uśmiechnął i otrzymała odpowiednie wsparcie. Niedawno do sieci trafiło nowe zdjęcie piosenkarki. Teraz po wielu latach milczenia zwróciła się bezpośrednio do fanów!