Elżbieta Dmoch przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny muzycznej. Wraz z zespołem "2 plus 1" wylansowała dziesiątki przebojów, które jej fani nucą do tej pory. Jej charakterystyczny głos i niepowtarzalna uroda zachwycały fanów w całym kraju. Artystka jednak powoli wycofywała się z życia publicznego. Ostatni raz widziano ją na scenie na początku lat 2000. Potem zniknęła. Aż do teraz!

Elżbieta Dmoch zachwyciła na najnowszym zdjęciu

Po niemal 20 latach ciszy Elżbietę Dmoch można oglądać na aktualnym zdjęciu. Fotografia artystki pojawiła się na facebookowej stronie poświęconej gwieździe. Post szybko obiegł sieć i zaprezentował Elżbietę wśród publiczności – spokojną i uśmiechniętą.

2 maja 2025r. ELŻBIETA DMOCH po raz pierwszy od wielu, wielu lat oficjalnie wystąpiła przed kamerą. Ekskluzywne foto dla fanów zostało zrobione podczas specjalnego spotkania, o którym poinformuję wkrótce - czytamy we wpisie.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów. Większość była pod wrażeniem tego, jak dobrze wygląda Elżbieta Dmoch. Niektórzy czekają jednak na to, aby gwiazda wróciła do koncertowania.

Dziękujemy piękna jak zawsze. Jeszcze troszkę muzyki i mamy TO - czytamy w sieci.

Elżbieta Dmoch chociaż przez wiele lat żyła z dala od blasku reflektorów oraz fleszy i mogłoby się wydawać, że już tak zostanie, to niedawno zrobiła wielką niespodziankę dla swoich wiernych fanów. Mówi się, że "apetyt rośnie w miarę jedzenie" i wszyscy entuzjaści jej wielkiego talentu już czekają na to, aby kobieta nagrała nową piosenkę lub chociaż wystąpiła na jakimś festiwalu, lub po prostu dała koncert.

