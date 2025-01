Elżbieta Dmoch klepie biedę. Nagle pojawiła się szansa na dodatkowe pieniądze. Skąd?

Elżbieta Dmoch we wrześniu zeszłego roku skończyła 73 lata. Artystka za młodu była niezwykle popularna. Jako utalentowana piosenkarka i śliczna dziewczyna miała całe rzesze fanów. Choć od tamtego czasu minęły dekady, wciąż może liczyć na dobre serce wielbicieli. Ma też pomoc od Polskiej Fundacji Muzycznej.

Zobacz także: Elżbieta Dmoch ma problemy z chodzeniem. Wokalistka musi korzystać z pomocy "balkonika"

To dzięki ich zaangażowaniu dawna gwiazda żyje w godnych warunkach, bo jej mieszkanie zostało całkiem wyremontowane. W 2023 r. odbyła się renowacja i naprawa małego warszawskiego lokum zajmowanego przez Dmoch. Nie chodziło jedynie o estetykę, ale także względy bezpieczeństwa, bo piosenkarka rok wcześniej miała wypadek, do którego doszło właśnie w mieszkaniu.

Zobacz także: Strasznie smutne, co dzieje się z Elżbietą Dmoch 32 lata po śmierci jej męża! Los był wyjątkowo okrutny

Elżbieta Dmoch żyje bardzo skromnie

Wyremontowane mieszkanie to ogromna pomoc dla starszej gwiazdy, jednak Dmoch musi jeszcze mieć za co żyć. Niestety jej emerytura, podobnie jak świadczenie wypłacane wielu znanym osobom, które latami działały w show-biznesie, jest za niska, aby wystarczyło na wszystko. Nawet jeśli pod uwagę bierzemy tylko podstawowe potrzeby.

Gdy Ela i Dwa plus Jeden byli zapraszani na występy i do różnych nagrań, rynek muzyczny rządził się specyficznymi prawami. W tamtych czasach umowy nie były "zusowane". Tamto pokolenie artystów po prostu systemowo nie miało odprowadzanych składek ZUS. Wtedy nie było ani takiego zwyczaju, ani wiedzy, że ludzie sami mieli to robić. Prawda jest więc taka, że tamto pokolenie ma niskie emerytury. Pani Ela należy do tych osób - mówił Faktowi Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej.

Zobacz także: Wielkie poruszenie ws. Elżbiety Dmoch! Pojawił się nagły komunikat. Skan trafił do sieci

Ostatnio jednak pojawiło się światełko w tunelu.

Zobacz także: Nowe, smutne wiadomości o Elżbiecie Dmoch! W takim stanie spędziła urodziny

Jest nadzieja na dodatkowe pieniądze

Mowa o tantiemach wykonawczych, które mogłyby zasilać konto piosenkarki. Dmoch wyśpiewała przecież mnóstwo hitów, które grane i słuchane są do dziś. Niestety typowe tantiemy trafiają do autorów tekstów, a nie osób, które je śpiewały, nawet jeśli dzięki ich głosom i charyzmie piosenki stały się hitami.

Problem polega na tym, że Elżbieta Dmoch nie jest autorką utworów. Pisał je m.in. Janusz Kruk, czy Marek Dudkiewicz. Elżbieta czasami była współautorem, ale w niewielkim stopniu. To sprawia, że nie ma przychodów z tytułu praw autorskich i tego, że np. w radiu jest puszczany utwór Dwa plus Jeden. Ale ponieważ jest jednym z wykonawców, jest szansa na to, by dostawała tantiemy wykonawcze - dodał Kopeć.

Sprawa nie jest łatwa i wymaga czasu oraz zebrania przeróżnych dokumentów, jednak prace są na finiszu. Kopeć ma nadzieję, że dzięki temu Dmoch dostanie nawet kilka dodatkowych emerytur rocznie, a to by mocno podreperowało jej domowy budżet.

Już wiadomo, że utwór zespołu Dwa plus Jeden pojawi się w nowym serialu, co oznacza, że do Dmoch trafią dodatkowe pieniądze.

Zobacz także: Elżbieta Dmoch miała wypadek! Najnowsze doniesienia o zdrowiu wokalistki 2 plus 1

Zobacz więcej zdjęć. Remont mieszkania Elżbiety Dmoch

Europa da się lubić. Kevin Aiston był gwiazdą programu. Dzisiaj jego życie wygląda zupełnie inaczej! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.