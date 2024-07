Elżbieta Dmoch problemy zdrowotne, mieszkanie, remont

Elżbieta Dmoch do dziś ma liczne grono miłośników. Piosenki, które wokalistka wykonywała z zespołem 2 plus 1, są absolutnie nieśmiertelne. "Windą do nieba", "Chodź, pomaluj mój świat" czy "Romanse za grosz" nucone są przez kolejne pokolenie Polaków. Życie prywatne Elżbiety Dmoch nie było jednak usłane różami. Gwiazda 2 plus 1 ciężko przeżyła rozstanie z liderem kapeli Januszem Krukiem. Wielkim ciosem była też jego śmierć w 1992 roku. Kompozytor i wokalista miał zaledwie w wieku 46 lat. Elżbieta Dmoch ostatni raz na scenie wystąpiła w 2002 roku. W ostatnich latach piosenkarka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Trafiła nawet do szpitala. Na dodatek jej mieszkanie było w fatalnym stanie, ale na szczęście dzięki Polskiej Fundacji Muzycznej i fanom udało się przeprowadzić remont. Pod koniec 2022 roku wokalistka zrobiła wielką niespodziankę miłośnikom jej talentu. Pierwszy raz od dwudziestu lat mogli oni usłyszeć głos Elżbiety Dmoch. Gwiazda nagrała bowiem specjalne życzenia dla fanów.

Pod artykułem prezentujemy galerię: Elżbieta Dmoch - tak się zmieniała przez lata

Elżbieta Dmoch z nagłym komunikatem dla fanów. Przypomniano jej dawny utwór

W lutym 2024 roku pisaliśmy o tym, że Elżbieta Dmoch ma problemy z chodzeniem i porusza się przy pomocy specjalnego "balkonika", co ułatwiło jej funkcjonowanie. - Pani Elżbieta zgodziła się na pomoc w zakupie i sfinansowaniu chodzika. Z nim czuje się pewniej i bezpieczniej, kiedy opuszcza mieszkanie, by załatwić swoje sprawy - mówił w rozmowie z "Dobrym tygodniem" Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej. Teraz pojawił się nagły komunikat od samej artystki. Elżbieta Dmoch własnoręcznie napisała pozdrowienia dla fanów. Karta z pismem od legendarnej wokalistki 2 plus 1 trafiła do sieci na profil fanów zespołu na Facebooku. Przy okazji przypomniany został jeden z utworów śpiewanych przez Elżbietę Dmoch. - Kochani! O „Lipcowym liście” śpiewała Elżbieta Dmoch już jako nastolatka - w zespole Warszawskie Kuranty. Mogę śmiało przyznać, że taki list niedawno do mnie napłynął, a w nim - tradycyjnie nie zabrakło pozdrowień dla fanów. Z przyjemnością więc przekazuję tych kilka słów od samej Elżbiety Dmoch - dla wszystkich sympatyków i czytelników fanklubu. Dziękuję, że jesteście! - czytamy we wpisie.

Nie przegap: Przełomowe wiadomości o Elżbiecie Dmoch! Tyle lat czekania. Płaczemy!

List od Elżbiety Dmoch wywołał wielkie poruszenie. "Ukochana nasza Ela Dmoch, piękna i mądra. Pozdrawiam serdecznie", "Prosimy przekazać Pani Elżbiecie, że zawsze będzie w naszych sercach. Pozdrawiamy", "Piękna kobieta i super głos", "Brak mi jej śpiewu, występów. Dziękuję za parę słów o pani Eli .Pozdrawiam cieplutko" - pisali fani wokalistki 2 plus 1.

Sonda Najlepszy przebój 2 plus 1 to: Wstawaj, szkoda dnia Windą do nieba Iść w stronę słońca Romanse za grosz Chodź, pomaluj mój świat Inny