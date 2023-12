Przełomowe wiadomości o Elżbiecie Dmoch! Tyle lat czekania. Płaczemy!

Zamieszanie w centrum Warszawy. Majdan zablokował śmieciarkę, żeby kupić sweterek. Co on wyprawia?!

Elżbieta Dmoch żyła w koszmarnych warunkach

Elżbieta Dmoch w latach 70. była gwiazdą największego formatu. Niestety jej życie prywatne nie układało się tak dobrze jak kariera. Piosenkarka była żoną kolegi z 2 plus 1 Janusza Kruka. Kompozytor zmarł w 1992 roku, mając zaledwie 46 lat, a wcześniej zostawił piosenkarkę. Elżbieta Dmoch od wielu lat nie udziela się publicznie. Wyjątek zrobiła w zeszłym roku, gdy nagrała specjalne życzenia dla fanów. Była to dla nich nie lada gratka, bowiem mogli usłyszeć głos piosenkarki po raz pierwszy od 20 lat. Wcześniej media donosiły o poważnych problemach zdrowotnych artystki i koszmarnych warunkach, w jakich mieszka. W końcu znaleźli się ludzie, którzy pomogli Elżbiecie Dmoch wyremontować mieszkanie. Właśnie pojawiły się nowe, kapitalne informacje w tej sprawie.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Elżbieta Dmoch

Remont w mieszkaniu Elżbiety Dmoch. Została tylko sypialnia

W tej chwili już tylko jedno pomieszczenie w mieszkaniu Elżbiety Dmoch wymaga remontu. Ale i to wkrótce się zmieni! - Będziemy jeszcze remontować sypialnię, ale to w późniejszym momencie, żeby pani Elżbieta trochę odetchnęła. Jedno pomieszczenie nie zostało wyremontowane ze względu na to, że pani Elżbieta cały czas tam przebywała - poinformowali portal Shownews.pl przedstawiciele Polskiej Fundacji Muzycznej, która zaangażowała się w pomoc artystce. To nie koniec dobrych wiadomości! - Przed świętami do Fundacji napłynęło kilka listów i paczka - były w niej zrobione na drutach rękawiczki, skarpety i czapka - wszystko przekazaliśmy adresatce Elżbiecie Dmoch. Udało się też zdobyć dla Elżbiety pralkę, którą w miejsce zepsutej zainstalują fachowcy z firmy pana Wiesława, która podczas remontu wykonała na własny koszt całą nową instalację hydrauliczną - przekazała fundacja. Płakać się chce ze wzruszenia! Są na tym świecie dobrzy ludzie...