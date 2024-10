Nowe, smutne wiadomości o Elżbiecie Dmoch! W takim stanie spędziła urodziny

Trudno go rozpoznać!

Elżbieta Dmoch i Janusz Kruk tworzyli jedną z najbardziej znanych par w czasach PRL. Ich związek jednak daleki był od idealnego. Jeszcze przed ślubem kompozytor i lider grupy 2 plus 1 miał przesadzać ze spożywaniem mocnych trunków. Podobno przeholował nawet dzień przed zmianą stanu cywilnego! - W wannie, w butach i płaszczu, spał Kruk. Zakręciłem wodę, obudziłem Kruka i przypomniałem mu, że tego dnia czeka go ślub - wspominał kiedyś znany autor tekstów Marek Dutkiewicz. Ostatecznie małżeństwo Elżbiety Dmoch zakończyło się rozwodem. W 1992 roku, w wieku zaledwie 46 lat, Janusz Kruk zmarł. Po jego śmierci wokalistka wycofała się z działalności publicznej. Potem na jakiś czas wróciła i uczestniczyła w reaktywacji 2 plus 1. W 2002 roku dała ostatni koncert. Później o Elżbiecie Dmoch było głośno przede wszystkim z powodu koszmarnych warunków, w których mieszkała, i stanu zdrowia. Gwiazda miała m.in. problemy z chodzeniem. Na szczęście dzięki Polskiej Fundacji Muzycznej i innym ludziom dobrej woli udało się wyremontować mieszkanie i zakupić specjalny balkonik, który pomaga w poruszaniu. 29 września Elżbieta Dmoch skończyła 73 lata. Urodzinowe spotkanie zostało jednak przełożone. Wszystko z powodu wypadku.

W październiku z grupą przyjaciół wybieramy się do Elżbiety. Trochę przesunęliśmy termin spotkania z powodów wyjazdowych, a także przez fakt, że niedawno Eli zdjęto gips i może czuć lekki dyskomfort. Ela się potknęła i upadła. Przez sześć tygodni miała rękę w gipsie, poza tym czuje się bez większych zmian, czyli w porządku

- mówił wówczas Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej w rozmowie z portalem Shownews.pl.

W takim stanie Elżbieta Dmoch spędziła urodziny

Mężczyzna słowa dotrzymał i faktycznie w kolejnym miesiącu doszło do urodzinowego spotkania z legendarną wokalistką zespołu 2 plus 1. Niestety Tomasz Kopeć przekazał też nowe, smutne wiadomości. Do pełni sprawności Elżbiecie Dmoch ciągle sporo brakuje. Urodziny spędziła w kiepskim stanie.

Ela nie jest w najwyższej formie - jest po pęknięciu w nadgarstku, przez co musiała spędzić sześć tygodni w gipsie, także jesień nie służy jej jakoś wybitnie, ale nie odwoływała spotkania, bo chciała się z nami zobaczyć. Mamy nadzieję, że Ela podczas kolejnego, grudniowego spotkania będzie w pełnej formie

- przekazał działacz Polskiej Fundacji Muzycznej, także portalowi Shownews.pl.

Urodzinowe spotkanie odbyło się w niedzielę, 20 października. Nie brakowało na nim pięknych wspomnień z czasów wielkiej kariery Elżbiety Dmoch. Artystka mówiła m.in. o współpracy z Haliną Frąckowiak czy Czesławem Niemenem. Wśród gości dawnej gwiazdy 2 plus 1 znalazła się dziennikarka Maria Szabłowska, która uchodzi za prawdziwą encyklopedią o polskiej muzyce rozrywkowej.

