Elżbieta Dmoch miała wypadek! Najnowsze doniesienia o zdrowiu wokalistki 2 plus 1

Elżbieta Dmoch żyje zupełnie nie tak, jak prawdziwa gwiazda. Z życia publicznego de facto wycofała się jeszcze w latach 90. Dziś ze smutkiem patrzy się na krążące po sieci fotografie legendarnej wokalistki 2 plus jeden. Wielka gwiazda boryka się z różnymi problemami zdrowotnymi, a do tego długo mieszkała w okropnych warunkach. Na szczęście dzięki pomocy Polskiej Fundacji Muzycznej i ludzi dobrej woli udało się wyremontować mieszkanie Elżbiety Dmoch. W lutym 2024 roku z kolei pisaliśmy o tym, że słynna wokalistka porusza się przy pomocy specjalnego balkonika. 29 września Elżbieta Dmoch obchodziła swoje 73. urodziny. Specjalne spotkanie z tej okazji zostało jednak przełożone. Wszystko przez wypadek, któremu uległa artystka. Najnowsze informacje o zdrowiu Elżbiety Dmoch przekazał w rozmowie z portalem Shownews.pl Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej.

Elżbieta Dmoch miała wypadek. Najnowsze informacje o zdrowiu wokalistki 2 plus 1

Najważniejsze jest to, że legendarna wokalistka 2 plus 1 ma już zdjęty gips. Wszystko idzie zatem ku dobremu. Co konkretnie stało się Elżbiecie Dmoch?

W październiku z grupą przyjaciół wybieramy się do Elżbiety. Trochę przesunęliśmy termin spotkania z powodów wyjazdowych, a także przez fakt, że niedawno Eli zdjęto gips i może czuć lekki dyskomfort. Ela się potknęła i upadła. Przez sześć tygodni miała rękę w gipsie, poza tym czuje się bez większych zmian, czyli w porządku

- poinformował Tomasz Kopeć z PFM, która od lat szczególnie mocno zaangażowana jest w pomoc artystce. Fundacja na bieżąco przekazywała m.in. wiadomości o remoncie w mieszkaniu Elżbiety Dmoch.

Mimo upływu lat dawna wokalistka 2 plus 1 ciągle ma rzesze wiernych fanów. Pod koniec 2022 roku spotkała ich piękna niespodzianka. Elżbieta Dmoch nagrała dla nich specjalne życzenia i po latach znów mogli oni usłyszeć, jak brzmi głos jej idolki.

