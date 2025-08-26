Aleksandra Żuraw z "Top Model" ma dziurę w sercu! Diagnoza nią wstrząsnęła. Poznała ją jako 31-latka

Ola Żuraw zaistniała w świadomości widzów dzięki udziałowi w 4. edycji programu "Top Model". Był rok 2014, uczennica technikum na kierunku asystentka stomatologiczna show nie wygrała, jednak udało jej się zdobyć popularność, a jej nazwisko do tej pory jest rozpoznawane. Aleksandra teraz ma 31 lat, jest żoną i mamą dwójki dzieci. Pierwsze przyszło na świat w 2018 r. Niestety Ola i ojciec małej Apolonii rozstali się.

Jednak w 2022 r. modelka wyszła za mąż za swojego obecnego partnera i ojca młodszej z pociech, Rozalii. Córeczka urodziła się w 2024 r.

Zobacz także: Jako pierwsza zdobyła tytuł "Top Model" i zniknęła! Paulina Papierska wróciła po latach milczenia

Żuraw rozwija się jako mama, ale działa też zawodowo - w sieci. Prowadzi profile w mediach społecznościowych, współpracuje z firmami. Jej konto na Instagramie śledzą 354 tys. internautów, a na YouTubie ma 446 tys. subskrybentów.

Zobacz także: Gwiazda "Top Model" padła ofiarą przemocy. Jej oprawcą była osoba, której ufała

Aleksandra Żuraw ma wadę serca. Usłyszała diagnozę

Ola jako 31-latka dowiedziała się, że jej serce nie jest w idealnym stanie. Dowiedziała się, że ma wadę serca.

Nie ignoruj swojego serca - sprawdź, czy nie masz PFO! - napisała na swoim instagramowym koncie.

Temat rozwinęła, zwracając uwagę internautów na to, by dbać o zdrowie, słuchać własnego ciała i nie ignorować niepokojących sygnałów.

Dziś dzielę się z Wami czymś bardzo osobistym. Właśnie zdiagnozowano u mnie PFO – przetrwały otwór owalny. To niewielka "dziurka" w sercu, która przez lata mogła odpowiadać za moje migreny z aurą i mikroudary, które przez tak długi czas wydawały się… po prostu "częścią życia". Nie wiedziałam, że to może być powiązane z sercem. Nie wiedziałam, że taka diagnoza może otworzyć drzwi do skutecznego leczenia i prawdziwej poprawy jakości życia - pisała Żuraw.

Zobacz także: Żona Ibisza zmieniła nazwisko. Prezenter musiał się gęsto tłumaczyć z tego, co się u nich dzieje

Jeśli od lat cierpisz na migreny z aurą, masz nietypowe zawroty głowy, przejściowe problemy z widzeniem lub inne objawy neurologiczne, nie odkładaj badań na później. PFO jest trudne do wykrycia bez odpowiednich badań, a jego leczenie może znacząco zmniejszyć ryzyko poważniejszych problemów. Nie ignoruj objawów – zbadaj swoje serce. Twoje zdrowie jest najważniejsze - podkreśliła.

Zobacz także: Ola Żuraw długo to ukrywała. Wreszcie miała dość. Rodzice zmuszali ją do bycia w Świadkach Jehowy. To był koszmar

Modelka nagrała krótki filmik, w którym wyznała, że ciężko jej mówić o chorobie. Jednak postawienie właściwej diagnozy to był, jak sama stwierdziła, jej jedyny ratunek. Życie Aleksandry w ciągu ostatnich kilku lat było bardzo ciężkie. Wpływały na to migreny, które odbierały jej radość z życia, a nawet poczucie bezpieczeństwa. Żuraw ma nadzieję na to, że teraz z jej zdrowiem będzie tylko lepiej.

Zobacz także: Gwiazda TVN urodziła syna, mając 49 lat! Teraz wyjawiła prawdę o macierzyństwie

Zobacz więcej zdjęć. Beata Kozidrak znów na scenie. To jej pierwszy koncert od miesięcy. Zaśpiewała w Pszczynie, dopiero co walczyła z nowotworem

"Top model". Im udało się zaistnieć w show- biznesie. Oto najpopularniejsze uczestniczki programu dla początkujących modelek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.